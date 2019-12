Alertan para identificar fraudes en el sector inmobiliario

Tuxtla.- En el mercado de los bienes raíces, es común que seamos víctimas de algunos fraudes y malentendidos, la mayoría de las veces por falta de información, por eso es importante que consultemos a un especialista para que no nos den “gato por liebre”.

Fausto David Valdiviezo Pérez, agente inmobiliario y director general de Axicasa, señala que antes de comprar una casa, hay que tomar en cuenta recomendaciones como investigar su proceso notarial, si será a crédito o de contado, en resumen tener bastante información de la compraventa, ya que solo la haremos una vez en la vida, considerando que en promedio vivimos 70 años, compramos a los 20-25 años y un crédito nos dura 30 años aproximadamente.

“Lo mas recomendable es acercarnos a una agencia inmobiliaria, porque no tenemos la experiencia en estos trámites, ellos nos pueden ayudar a saber si el bien tiene un gravamen, hipoteca o impedimento legal, por lo regular nos piden que apartemos con el 10 por ciento de enganche, es decir, en una casa de un millón, deberíamos dar 100 mil pesos, y si salta un problema lo perdemos”, dijo, por eso no recomienda desembolsar antes de cerciorarnos.

Y es que un asesor de crédito o inmobiliario nos lleva de la mano, nos da seguridad y nos ahorra dinero y tiempo, si bien un vendedor nos pide un desembolso del 5 al 10 por ciento para formalizar, no es recomendable hasta que se investigue que el inmueble está libre y listo para ser adquirido.

“Si no tenemos experiencia, se repiten algunos errores, como no asegurarse que esté disponible el inmueble, no analizar si tenemos constancia de alienación, si tiene un número oficial, certificado de libertad de gravamen, si es un departamento, que haya una carta de no adeudo por parte del comité o administración, no formular contratos privados, esto es importante, pues si una de las partes se retracta en el proceso, se pierde el dinero por los tiempos, y si se cae la operación podemos perder el crédito mismo”.

Todo esto pasa por desconocer los procesos, a veces queremos hacerlo por nuestra cuenta y terminamos pagando caro estos errores, a veces pasa que desconocemos los documentos que debemos tener al corriente, como pagar el predial, tener los pagos al corriente de luz, agua y servicios, porque la notaría pide estar libres de deudas para emitir una nueva escritura y no arrastrar las deudas al nuevo propietario.

“Los fraudes se intentan cometer cuando las personas dan un anticipo y no pueden devolverlo porque se lo han gastado, o los que venden sabiendo que no es posible y se gastan el dinero, pero las notarías nos protegen mediante contratos privados asegurándose de que se refleje el depósito en nuestras cuentas y que la operación esté terminada para cobrar y emitir una nueva escritura”, señaló.

Por ello, un asesor inmobiliario es la mejor opción, pues nos ahorra tiempo al buscar por nosotros un inmueble según las características que requiramos, él se encarga de tramitar y recolecta los documentos para hacer rápido el trámite, además, tienen convenios para agilizar el proceso o mejorar la tasa de interés en el banco, que incluso bajan del 10 por ciento.

En resumen, estos especialistas nos brindan seguridad jurídica porque nos protegen de cualquier conflicto, además de seguridad económica, porque siempre buscan una negociación para nuestro beneficio, y si algo sale mal, responden por nosotros.

Además, señaló que no hay acceso al público para conocer el registro de asesores certificados, pero para identificarlos, hay que ver que no quieran sólo acomodarnos un crédito por todos los medios para su conveniencia, les importa más su beneficio, hay que elegirlos con base a su experiencia, si lo que nos ofrecen supera el 30 por ciento de nuestros ingresos, es porque el asesor no busca nuestro beneficio, pues ese crédito nos va a acabar ahorcando.