En disputa reservas ecológicas, buscan llegar a un arreglo

SCLC.- Ante la amenaza de una posible invasión a las 102 hectáreas que se ubican en la colonia Molino Los Arcos que pertenece a la Asociación Tzubol Juchobil Ixum, se logró iniciar el diálogo, mediante una mesa de acuerdos para el próximo 21 de enero.

Los integrantes de dicha asociación que preside Marco Antonio Pérez Sánchez, acuerpado de unas 150 personas, llegaron hasta los límites entre la parte en conflicto, pero tras una discusión verbal, acordaron reunirse el 21 de enero en las instalaciones de la escuela primaria "Ignacio Manuel Altamirano" para determinar “cómo vamos a quedar y evitar un enfrentamiento”.

Narró que como estaba programado llegaron pasada las 10 de la mañana con machete en mano unas 150 personas con el argumento de realizar una limpieza a la brecha (callejón de limites) que años atrás no lo habían realizado, “pues era solo un pretexto para adueñarse de una parte que nos corresponde”.

“Al final aceptaron y se echaron atrás, el 21 nos reuniremos puros dirigentes. Ahorita estamos tranquilos. Ya no hicieron la limpieza, sabes que eso era otro interés, no habrá negociación, vamos a pedir que nos respeten los planos porque existen planos, ellos tienen un plano, dijeron que no se iban a meter en la reserva pero ahora están rompiendo el acuerdo que hicimos desde el principio que se ingresó”, refirió.

Hasta este domingo manifestó desconocer si el 21 de enero de 2020 acudirá alguna autoridad de gobierno para dar fe de los acuerdos, lo que si es que pidió se respeten los planos que tienen, pues ellos no están dispuestos a entregar parte de las 102 hectáreas que ellos han mantenido desde llegaron a tomar posesión de esos predios.

Es de mencionar que en días pasados trascendió el pasado 15 de diciembre que los integrantes de la asociación Tzubol Juchobil Ixum, realizarían la limpieza de una brecha, lo que ellos consideraron una forma de quererse apoderar de tierras que no les correspondía, y existía el temor de un enfrentamiento entre dos grupos que mantienen en posesión parte de la reserva Gertrude Duby.