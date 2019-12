Monge listo para jugar

Para buscar apuntalar el equipo con una idea que pueda brindar opciones de juego, Cafetaleros de Chiapas fijó la vista en elementos probados, es por eso que Néstor Monge arribó a tierras chiapanecas, para ser parte del conjunto “aromático” y desde el día uno ha demostrado su calidad.

El seleccionado nacional costarricense, agradeció la oportunidad de venir a reforzar al conjunto chiapaneco y espera que los objetivos se cumplan en el Clausura 2020 del Ascenso BBVA MX.

“Contento y agradecido por la oportunidad de seguir jugando futbol; venir a un club como éste, uno sabe lo que significa, sabe de la responsabilidad que requiere ser refuerzo y buscar cosas importantes. Para nadie es un secreto que se va a buscar el ascenso a como dé lugar y estoy contento, no fue nada difícil decidirme. Cuando uno ve el equipo, que el sistema es lo que uno busca y eso fue importante para venir”, señaló.

Su experiencia será vital para poder guiar s los jóvenes, buscando que puedan verle como un referente del equipo en la cancha y fuera de ella, como el mismo mediocampista lo explicó.

“Alguna vez fui joven y tuve compañeros que me enseñaron, lo bueno y lo malo; todo eso debo tratar de transmitirle a los más jóvenes, de ser un apoyo dentro y fuera de la cancha, poder ser un ejemplo. Esto del futbol pasa y las personas quedan, prefiero que me recuerden por una buena persona, antes que por el futbol”, manifestó.

Sobre su proceso de adaptación, su llegada a Chiapas, Monge Guevara se dijo listo, porque cayó de pie en el plantel y de inmediato se centró en colaborar con lo que le corresponde para conseguir los objetivos que se han planteado en lo grupal.

“Cuando uno viene a México y se encuentra personas como las que encontré aquí, se hace más simple, es un gran vestuario, con gente de experiencia, buenos jugadores pero mejores personas. Eso simplifica todo y en lo deportivo, me gusta el trabajo de los profes, me gusta tener el balón, salir jugando y por eso estamos acá, es sencilla la adaptación y viene una etapa importante, los juegos de preparación y a poner en práctica lo que se ha trabajado para que sea complicado elegir el once ideal”.

Finalmente, Néstor Monge invitó a la afición chiapaneca a acompañar al equipo durante el Clausura 2020, destacando la relevancia que tiene ese parte en el futbol, la grada llena y apoyando al equipo de casa.

“Para nadie es un secreto que la afición es el jugador 12, invitarlos a que nos apoyen, a que estén con nosotros, el equipo va a ser importante y los invitamos a que nos acompañen, me gusta ver a la afición apoyándonos y ojalá puedan estar aquí, para celebrar juntos el ascenso”, finalizó.