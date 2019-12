Rodríguez domina la distancia

La mexiquense Dulce María Rodríguez levantó los brazos antes de cruzar la meta del Medio Maratón Mujer CDMX y luego, con un sonrisa, expresó que vive una emoción increíble por triunfar en las cinco etapas del serial.

Ella corrió los 21 kilómetros en una hora, 28 minutos y 38 segundos. “Es algo indescriptible. Cada vez que me despierto se me hace increíble el que yo esté haciendo lo que nací para hacer: correr”.

Dulce María lleva 20 años de competencias, entre ellas tres Juegos Olímpicos e igual número de Campeonato Mundial de Atletismo.

“Espero en Dios me permita más, porque esto me ha dado un estilo y calidad de vida, sobre todo ser un ejemplo para mis dos hijos, quienes son mi razón de buscar algo donde sobresalir”.

Abundó que es importante que las mujeres tengan una carrera de calle dedicada exclusivamente a ellas, “vemos rostros cansados pero felices, satisfechos, porque para ellas se hizo todo esto y, entonces, correr libremente, ellas se sienten al máximo. Este es un reconocimiento de los muchos que se le debe dar a la mujer”.

Rodríguez de la Cruz, quien nació el 14 de agosto de 1972, es la embajadora de este serial que se presentó este año en Querétaro, Zapopan, Monterrey, Ciudad de México y San José, Costa Rica.

“Me siento orgullosa, de verdad que, las lágrimas no se me caen, porque es increíble, esto cambió mi vida y que me sigan dando este reconocimiento y espacio, y, sobre todo, el tener salud para ser un ejemplo en las nuevas generaciones”, subrayó.

La atleta mandó un mensaje a la mujer que no realiza ejercicio que “nunca es tarde”, porque ella inició a los 27 años y todavía puede hacer mucho, como asistir a los Juegos Olímpicos y Campeonato Mundial de Atletismo.

A sus 47 años se mantiene entre las mejores, lo cual refleja que no hay nuevas corredoras de nivel competitivo. “Siempre he dicho que hace falta trabajo planeado. Sí, da tristeza que no haya más, porque era emocionante antes ir a las pistas y enfrentarse a las mejores de África y otras del mundo, y ahora no se ve”.