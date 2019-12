Cumple Chirino con nocaut

El oaxaqueño, Sergio “Chirino” Sánchez hizo gala de su poder de puños y certera puntería para dar cuenta del nativo del Estado de México, Francisco “El Rudo” Alarcón, por nocaut técnico a los 2:18 minutos del tercer round, en compromiso a 6 en peso pluma, dentro de la cartelera que presentó Promociones Zanfer en asociación con Clase y Talento Boxeo en el Centro Deportivo José María Morelos y Pavón, en la Colonia Morelos de la Ciudad de México.

Sánchez no encontraba la manera de hacerle daño a Alarcón que atacaba con fuerza desde la media y larga distancia, con buena movilidad para no ser un blanco fijo, tratando de entrar con combinaciones de tres golpes y salir, lo que dificultaba el accionar de “Chirino” quien lanzaba golpes pero muchos no daban en el objetivo.

Hasta que llego el tercer giro donde Francisco intento meterse al intercambio de golpes, quedándose parado, lo que aprovecho Sergio para conectarlo con un gancho de mano izquierda en la quijada, yéndose Alarcón a la lona. Si bien, el mexiquense logró ponerse de pie, no le alcanzó para seguir en la reyerta ya que se encontraba lastimado y eso lo notó el réferi Uruzquieta, quien detuvo atinadamente el combate.

Con este resultado, Sergio “Chirino” termina el año 2019 con cuatro combates y deja sus números en 14 victorias, 1 derrota y 8 nocauts. El saldo anual es de 4 triunfos en el año sobre Julio Abel Robles por nocaut técnico, sobre César Saucedo por nocaut técnico, Ramón Cortés por la vía de las tarjetas y de nocaut técnico frente a Francisco "Rudo" Alarcón esta noche.

Al término de la pelea, el peleador de Oaxaca agradeció a su entrenador, su manager y a Proveedora Industrial Internacional quienes lo apoyaron en la preparación de esta última pelea del año en el deportivo José María Morelos y Pavón.