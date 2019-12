Grupo de rock “Bipolarte” presentará disco en SCLC

SCLC.- Durante el anuncio de la presentación del nuevo material discográfico del grupo de rock “Bipolarte”, el director de la agrupación, Arte Delgado, consideró que se debería valorar más el arte y cultura chiapanecos como el de las mujeres artesanas de la entidad, así como el cuidado de espacios naturales que pueden ser mejor aprovechados.

A pregunta expresa sobre el mal trato que reciben las artesanas en la entidad, dijo que es injusto porque ellas muestran el arte de más de 500 años “los que compran muchas veces intentan regatear cuando deberían darles el valor que tienen, porque además ves a las mujeres descalzas y durmiendo en las calles con su familia para vender y contraste cuando en la frontera vas de visita respetan los precios y más costoso”.

Asimismo, lamentó que en materia de turismo, en los centros econturistas como “El Chiflón”, al ser una belleza natural, haya tanta basura, pero pidió que cada persona tome conciencia y no solamente se culpe al gobierno.

Sobre la presentación de su disco, dijo que será este domingo, es el segundo y explicó que se han nombrado "Biposexual”, porque la mayoría de los integrantes son bipolares y a parte de su música expresar el sentir de una persona así.

“Y mucha gente me manda mensajes explicándonos y comentándonos que tienen hijos, hermanos con problemas, se me hace lindo porque me hace saber que no estamos solos”.

Señaló que en la presentación interpretarán en vivo para el público el material discográfico grabado en este DC, con melodías en español e inglés.

Detalló que el video saldrá en febrero después de la gira por Chiapas y Guadalajara que han iniciado, pero las canciones ya lo están presentando justo a tres semanas de haber cumplido cuatro años como agrupación de Rock.

“Tratamos que el rock sea digerible para todos y la gente lo disfrute, en los festivales cuando tocamos la gente se divierte y los niños muy atentos como si fuera un show de cepillin”, mencionó.

Por último, cuestionado sobre si el Rock ínsita al consumo de algunas drogas, explicó que eso se ha visto en diferentes géneros y con diferentes personas “incuso del gobierno”, pero en lo personal no consume nada “pero el rock es rebeldía, libertad”.