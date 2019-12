Familias viven entre aguas negras en pleno centro de Tuxtla

Tuxtla.- Decenas de familias del barrio Santa Cruz en la zona Oriente Sur de Tuxtla Gutiérrez padecen la grave indiferencia de las autoridades ya que desde hace años las calles y drenajes de la zona están colapsados.

Dieron a conocer que esta situación les está afectando severamente ya que todos los días el agua negra y heces fecales corren por la zona, siendo el punto más afectado el que se localiza sobre la Privada de la 14 Oriente, entre Sexta y Séptima Sur, donde la calles son laguna de aguas negras.

Por tres cuadras es donde las aguas negras se estancan formando un gran foco de infección que ya afecta la salud de adulos y niños mayores de este barrio que se ubica en pleno centro de Tuxtla.

Además de que las alcantarillas y registros del lugar tampoco cuentan con una tapa lo que agudiza la contaminación, aumentando el foco de infección a los que están expuestos los vecinos de esta zona.

Las calles están completamente inservibles, no podemos decir que tienen un fallo, están tan mal que en el hundimiento más grande entra una camioneta, día y noche, las aguas negras no dejan de correr por ello las enfermedades no se han hecho esperar principalmente infecciones estomacales, son las que están causando estragos en la población.

“Es un problema añejo, hemos perdido la cuenta de todas las quejas que hemos mandado al Ayuntamiento, al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, pero nada han resuelto”, precisaron.