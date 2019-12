Pide Obispo de SCLC ambulantes respeten inmediaciones de Catedral

SCLC.- El obispo de la Diócesis de esta ciudad, Rodrigo Aguilar Martínez, hizo un llamado a los vendedores ambulantes a respetar las inmediaciones de Catedral ahora que se han retirado las láminas que cubrían la fachada y pidió también a las autoridades municipales poner orden en este tema, ya que en las escaleras de las entradas al templo muchos hacen sus necesidades fisiológicas.

“Las láminas y madera han sido retirados, ya no hay peligro que caiga nada del techo, pues ha sido arreglado, desgraciadamente todavía no se puede abrir, no está en uso y por eso los vendedores ambulantes aprovechan las escalinatas para hacer ventas, se hace un mal uso de las escaleras”.

Aguilar Martínez dijo desear que ojalá pronto se termine de restaurar completamente el templo para que se pueda abrir para que los ambulantes vean que ya se está haciendo uso del templo y respeten las entradas a la iglesia.

Asimismo, pidió a las autoridades municipales que si no pueden controlar el ambulantaje, por lo menos vigilen que no hagan sus necesidades fisiológicas en las escaleras del templo, ni en las que se encuentran alrededor de la Plaza de la Paz.

“Al menos que se evite que hagan sus necesidades fisiológicas como estaba sucediendo, que aprovechaban las láminas y madera, como una especie de escondite para hacer sus necesidades, el olor puede indicar si siguen haciéndolo o no, que se activen los servicios públicos que están para eso”.

Cuestionado sobre un problema que hubo con un vendedor en la cochera de la Curia, monseñor dijo que efectivamente hace unas semanas intentó salir de ahí y optó por irse en taxi y al día siguiente recogió el vehículo, por lo que llamó a quienes se estacionan o ubican venta en la puerta de una entrada, estén conscientes de que pueden entrar o salir vehículos y a veces puede haber una emergencia.

Sobre su presencia en Acteal donde se conmemoraron 22 años de la Masacre, el prelado dijo que observa aún un conflicto como en muchas partes de la entidad, aunque descartó que se vuelva a dar un enfrentamiento armado, “veo posturas divergentes, hay mentalidades diferentes, pero mi mensaje radica en la importancia de conservar la memoria de los hechos, pero no para odiar, ni alimentar la venganza, sino para perdonar”.