Repunta dermatitis en temporada invernal

Tuxtla.- El hecho de que no haya tanto sol como en verano, no quiere decir que podemos descansar del bloqueador y otros cuidados de la piel, de hecho, las nubes no impiden el paso de la radiación solar y pueden repuntar algunos padecimientos.

El dermatólogo militar Antonio Flores, señala que este es un fenómeno común en pacientes con piel grasa, esta es la época cuando más se daña, y los pacientes con dermatitis seborreica son de los que más ven en consulta.

“Para ellos, recomendamos el uso de jabones dermolimpiadores, cremas matificantes o acudir con el médico, porque este clima genera irritación, comezón y puede llegar a una infección”, señaló.

El médico, perteneciente a la Academia Mexicana de Dermatología, señaló que también hay un cuadro de dermatitis atópica que es frecuente en el 5 a 10 por ciento de la población, en estos pacientes con tal alteración, su piel se reseca con más facilidad.

“Para ellos es más complicado en esta época, la recomendación es cuidar su piel con jabón de niño, de cualquier marca, no usar estropajo, ponerse crema humectante no perfumada las veces que sea necesario, y no exponerse al medio ambiente porque pueden haber quemaduras, como en el caso del clima de San Cristóbal”.

Y es que las nubes no evitan que la radiación ultravioleta las atraviese, aquí en Chiapas tenemos radiación tipo A y B que son las que dañan la piel, por eso además hay que usar protector solar, aunque no haya sol.

“También recomendamos evitar el uso de pirotecnia, en caso de que haya un accidente pueden perder dedos o la vista, o resultar con una quemadura de tercer grado, que puede dejar cicatrices, los niños son más susceptibles”, señaló.

Ante una emergencia de este tipo, recomendó aplicar pasta de Lassar o crema para rozaduras y llevar al médico, no aplicar alcohol o sustancias raras, sino agarrar al afectado y llevarlo al médico, pues a veces son quemaduras de segundo grado que ponen la piel roja, caliente y con ampollas.