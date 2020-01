SCLC.- Alrededor de 60 personas llegaron al Palacio Municipal de San Juan Chamula con la finalidad de exigir el presidente Ponciano Gómez cumpla con sus demandas, sin embargo no lo encontraron, irrumpieron por la fuerza las instalaciones y presuntamente se llevaron algunos bienes.

Las autoridades tradicionales de Chamula aseguran que las personas llegaron en 3 camionetas tipo Ford Lobo ingresando al edificio de la presidencia, retirándose de manera inmediata, presuntamente llevaron algunas pertenencias.

Según testigos, las personas pertenecen al grupo de Juan Shilón que a finales de año también irrumpieran en la casa del presidente para robar el bastón de mando, aunque Shilón se deslindó de esas acciones días después.

Aunque no provocaron ningún daño a las instalaciones, en todo momento presionaron para que el presidente municipal Ponciano Gómez, diera la cara, pues se le cuestiona en la falta de entrega de apoyos a comunidades que siguen o son simpatizantes de Juan Shilón.

A finales de año Juan Shilón explicó que desde el pasado 25 de diciembre, por usos y costumbres debe dar el presidente municipal su informe, donde debe mostrar una lona con sus acciones, lo cual no hizo, pero además debió haber pedido la firma y sello de los agentes de las 166 comunidades una vez terminado el informe, lo cual no fue así, porque lo estuvo pidiendo antes.

“Terminando la ceremonia pide lo que es el sello y firma de las comunidades, sin embrago mandó a su gente frente a palacio tomando su lista pidiéndoles a los comités y ahí donde fue la molestia inconformidad y comenzaron la bulla, no estuve porque no convoque a la gente, siempre me echa la culpa”, citó.

Fue después de las 14 horas que las más de 60 personas se retiraron del lugar, pero advirtieron que seguirán llegando a buscar al alcalde hasta ser atendidas sus demandas y exigiendo lo que por ley les corresponde.