Samsung presentará un “humano artificial” en Las Vegas

México.- Samsung presentará un “humano artificial” llamado Neon en el CES 2020, la mayor feria de tecnología del mundo que este año tendrá lugar en Las Vegas, Estados Unidos, entre el 7 y el 10 de enero.

Si bien todavía no se conocen muchos detalles sobre Neon, la firma surcoreana ha indicado que no tiene nada que ver con su asistente virtual Bixby. “Al contrario de lo que dicen algunas noticias, Neon no se trata de Bixby ni de nada que hayas visto antes. Neon llegará a #CES2020, ¡así que estén atentos!”, señaló a través de Twitter.

Según medios especializados, Neon es un nuevo producto de Inteligencia Artificial (IA) con el que podrías crear una persona virtual; un “humano artificial”, como señala la propia cuenta de Neon.

De acuerdo a un funcionario de la industria de la tecnología citado por The Korea Herald, “una nueva tendencia emergente en IA es hacer que las plataformas de IA se parezcan a los humanos”.

“Los gigantes tecnológicos mundiales, incluido Samsung, están compitiendo para crear algo que se pueda llamar asistentes de IA que son como humanos reales, más allá de las plataformas actuales basadas en dispositivos”, agregó.

Lo que se sabe a ciencia cierta sobre Neon es que fue desarrollado por Samsung Technology y Advanced Research Lab, con sede en los Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente de la unidad, Pranav Mistry, el ejecutivo más joven de Samsung.