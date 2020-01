Se agudiza problema de aguas negras en Los Pájaros

Tuxtla.- Habitantes de la colonia Los Pájaros exponen que desde el pasado mes de octubre del 2019 padecen un grave problema con las fugas de aguas negras que abundan en este lugar.

Este problema comenzó cuando los colonos reportaron un problema con la tubería del lugar, sin embargo los trabajadores del Sistema Municipal del Agua Potable y Alcantarillado Municipal sin embargo el problema sólo empeoró.

Es sobre la calle principal de la colonia, la Calle tucanes esquina con Avenida Codorniz, donde se encuentra un gran agujero de donde sale todos los días el agua de drenaje, sin embargo lo preocupante es que a pesar de los reportes, las autoridades no han hecho nada.

“Desde el mes de octubre hasta la fecha y cada vez empeora más y más, hasta le está creciendo flora y no dudemos que fauna también, de tanto tiempo que tiene como se puede ver, es una decepción y de gran preocupación que municipio no haga nada ante esto, y no es la única parte ya que en muchas otras partes de la colonia está igual”, lamentaron.

Este problema denunciaron, se ha agudizado con el paso del tiempo ya que el agujero se ha vuelto más grande, por ende la contaminación ha sido mucho mayor, por lo que las enfermedades se hacen presente.

Los colonos dieron a conocer que recientemente realizaron una denuncia por este tema, sin embargo no han hecho nada al respecto, para revertir esta situación por lo que hacen un llamado desesperado al Ayuntamiento de Tuxtla para resolver este tema.