Se debe resolver el tema de los humedales de inmediato

SCLC.- La Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra del Valle de Jovel denunció que las autoridades correspondientes no han dado solución definitiva al relleno que se está haciendo en los humedales de María Eugenia.

Al respecto, Nicolás Gómez Velasco declaró que la empresa encargada de hacer el relleno es Peje de Oro cuya propiedad es de políticos conocidos que dicen ser coletos, pero se han encargado de destruir los humedales, pese a que el 70 por ciento de éstos ha sido ya destruido.

“Han fraccionado y dado permisos para el cambio de uso de suelo que eso ha alterado el ecosistema humedal. Tenemos graves daños, el año pasado entre febrero y mayo, hubo una gran sequía de los humedales. En el 2015 se logra defender los humedales gracias a la presión social y se declaró lugar sagrado”, dijo.

Gómez Velasco consideró que los humedales deberían ser considerados o declarados patrimonio de la humanidad por la biodiversidad que existe pues por citar el pez popoyote, un pez endémico es único en Chiapas en el planeta, y si se sigue devastando los humedales, podrían desaparecer además que colapsaría el centro de la ciudad “sin agua”.

“Hay un severo daño y el cambio climático es un factor que va colapsar, este 2020 se anuncia como un año donde va subir a uno o uno punto dos grados la temperatura”, refirió, por lo que urgió que las 115 hectáreas de humedal de María Eugenia sean cuidados y decretados como área natural protegida y sujetas a conservación ecológica “pues ayuda a mitigar el cambio climático”.

Lamentó que en esta transición de gobierno “de la cuarta transformación”, se siga permitiendo la destrucción de los humedales. “Ya vino el director de la Conanp, Áreas naturales protegidas del sur sureste, vino a un recorrido y no tenemos respuestas, una instancia que debe dar respuesta es la Profepa, que lo que vemos es una omisión, porque no hay tal actuación, hay un delito que perseguir y no han hecho nada”.

Clamó la complicidad de las autoridades ambientales municipales, ya que el 31 de diciembre lograron detener a un camión con relleno “justo en el momento del delito (rellanando humedales), sin embargo lo dejaron ir”.

Por último, pidió que en este 2020 se haga conciencia ambiental ante “un colapso, y que seamos parte de la protección de los humedales y que vengan 17 de enero cuando tendremos un foro, al igual que el 2 de febrero la defensa de 12 puntos de San Cristóbal; en marzo un foro con comunidades de pueblos originarios, el 22 de marzo un evento en los humedales de todas partes del estado”.