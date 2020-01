Investigación relaciona contaminación del aire a mayor riesgo de muerte

Lisboa.- La exposición a corto plazo de partículas PM10 y 2.5 están cada vez más relacionadas con la mortalidad diaria y a enfermedades cardiovasculares y respiratorias en más de 600 ciudades de todo el mundo, reveló una investigación.

Indicó que la exposición a contaminantes en el aire, ya sea de fuentes naturales o de la actividad humana a través de emisiones del tráfico de automóviles e instalaciones industriales, se asocia con un mayor riesgo de muerte en humanos.

Las partículas PM10 son microfragmentos sólidos de polvo, cenizas, hollín, metálicas, cemento o polen, mientras que las PM2.5, es decir de menos grosor que un cabello humano, provienen de automóviles, fábricas o de la quema de madera.

En el estudio publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine, contó con la con la participación de João Paulo Teixeira, investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Oporto (ISPUP).

De acuerdo con la ISPUP, los investigadores realizaron un análisis de la contaminación del aire y mortalidad en 652 ciudades en 24 países y concluyeron que la exposición a una baja concentración de partículas PM10 y PM2.5 durante un corto período de tiempo contribuye a un mayor riesgo de muerte.

"Este trabajo es extremadamente importante debido a la escala global y las implicaciones de los resultados obtenidos que instan a las autoridades regionales, nacionales e internacionales a coordinar sus esfuerzos a través de la implementación de medidas para reducir y controlar los contaminantes con efectos nocivos conocidos", puntualizó Paulo Teixeira.