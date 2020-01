Ratifica cabildo coleto a director de la Policía municipal

SCLC.- El Cabildo de esta ciudad ratificó a Félix Penagos Madrigal como director de la Policía Municipal, pero sus integrantes pidieron fortalezca su trabajo y mantenga una estrategia clara para prevenir delitos que incluso se han dado en pleno Centro y también reconocieron su habilidad como gestor de recursos como los de Fortaseg.

En entrevista con el síndico Miguel Ángel de Los Santos Cruz, al término de la Sesión de Cabildo, negó que estén pesando en destituir al director de la Policía, por lo que el Ayuntamiento refrenda la responsabilidad con la ciudadanía de preservar la tranquilidad, “y eso descansa en la Policía Municipal y ante los últimos hechos esperamos más acciones contundentes”.

Cuestionado sobre las detenciones a los responsables del homicidio contra un ex militar, la recuperación de vehículo robado y la frustración de un asalto en una gasolinera, comentó que esas acciones contundentes son de la Fiscalía, aunque reconoció la labor de la Policía Municipal como primeros respondientes y su intervención en las labores de investigación.

En tanto, el segundo regidor y presidente de la Comisión de Seguridad, Guillermo Alonso Gómez Loarca, reconoció en Félix Penagos Madrigal como un gran gestor de recursos, lo cual se ha podido comprobar en los recursos logrados en el Fortaseg para fortalecer el parque vehicular de la Policía y dotar de equipamiento a los elementos de seguridad.

“Lo que está en tela de juicio es su estrategia de seguridad, la ciudadanía me ha manifestado que no tienen confianza… No se trata de pedir cabezas, a lo mejor ahora aprovechando la coyuntura sería bueno revisar la situación de algunos funcionarios de seguridad, que también tienen que rendir cuentas, no todo está en manos del director, hay que hacer una evaluación”, comentó.

Asimismo, reconoció que la Policía Municipal está haciendo acciones contundentes contra la delincuencia, como las últimas detenciones, pero la ciudadanía las percibe como hechos aislados, “lo importante es que conozcamos todos la estrategia para cambiar la percepción, hay operativos todos los días, hay una coordinación entre las diferentes instancias, pero la percepción es diferente”.

Por último, Gómez Loarca dijo que su propuesta para reducir la delincuencia en San Cristóbal es la instauración de un Programa de Prevención del Delito que es único en materia de seguridad, “no se le ha dado importancia y así podríamos medir la seguridad en nuestro municipio, espero que ahora la seguridad pública sea prioritario”.