Pide OPEZ no pagar el servicio de agua en San Cristóbal

SCLC.- “Esta organización propone e invita a todos los usuarios de agua iniciar actos de resistencia civil de abstenernos a pagar hasta en tanto se dé marcha atrás del alza del costo de agua, para evitar daños en la economía popular, mientras se despilfarra dinero en la presidencia municipal. Se le pide a Jerónima Toledo Villalobos se discipline a los principios de MORENA”.

Así lo indican en un comunicado integrantes de la Organización Proletaria Emiliano Zapata Histórica (OPEZ-Hist), hicieron un llamado a la población en general, iniciar una campaña de resistencia en el pago del Servicio del Agua Potable y Alcantarillado municipal (SPAAM), en tanto no les den agua de calidad, reduzcan el costo, “mientras se despilfarra dinero en la presidencia municipal”.

Señalan que contradictorios en los mensajes de AMLO, en San Cristóbal, Jerónima Toledo ha incrementado el precio del servicio de agua potable y alcantarillado municipal, sin consultar a los usuarios, “pues no toman en cuenta la calidad de servicios que da a la población, agua sucia, un día si y un día no, obviamente debemos de pagar la mitad, pese a este razonamiento se atrevieron a subir el costo del agua, ante esta mala decisión del ayuntamiento coleto”.

La organización que en la región altos encabeza Octavio Zunun Aguilar, lamenta que la alcaldesa Jerónima Toledo Villalobos, y su gabinete mantenga “la política neoliberal”, ya que con ·la cara de MORENA actúa de manera contraria a la política del Andrés Manuel López Obrador” quien “no bajo los sueldos”.

“Ni bajo los sueldos a su gabinete, ni es congruente con los principios de no robar, no mentir y no traicionar, ola de corrupción en el ayuntamiento coleto y la famosa contraloría no funciona, debe desaparecer ya que en sus narices está la corrupción y se hacen de la vista gorda”, suscriben finalmente.