Aplican tiendas la prohibición de bolsas de plástico en SCLC

SCLC.- Las tiendas de autoservicio y súper mercados de cadenas comerciales de esta ciudad son los primeros en acatar el nuevo reglamento para la prohibición de plásticos de un solo uso, lo cual se encuentra en el Periódico Oficial número 0179.C-2019, publicado desde el 20 de noviembre del año pasado.

Si bien en la Cámara de Diputados, la Comisión de Medio Ambiente, que preside el legislador chiapaneco Roberto Rubio Montejo, cuenta con 15 iniciativas vigentes de prácticamente todos los grupos parlamentarios para regular a los plásticos de un solo uso, que se encuentran en anális y con ello establecer un criterio nacional sobre la regulación de los plásticos de un solo uso, debe aplicarse las reglamentaciones de cada entidad federativa como Chiapas.

En una visita a súper mercados y tiendas de auto servicio se pudo constatar que en las cajas de cobro ya no usan bolsas de plástico para empacar los productos, sino los clientes llevan una bolsa propia de un material distinto, o pueden adquirirla ahí mismo a un precio accesible y también se comprobó que paulatinamente están dejando de vender productos desechables.

Los popotes y juegos de cubiertos de plásticos han sido retirados de varias tiendas, aún venden vasos y platos de unicel y otro material de un solo uso, debido a que han pedido una prórroga para no hacerlo, ya que los proveedores no aceptaron la devolución y no quieren tener una pérdida, pero poco a poco se retirarán del mercado.

Quienes se desempeñan como “cerillitos” que generalmente son personas de la tercera edad, siguen empacando los productos de los clientes, pero ahora en las bolsas que llevan o en las que pueden adquirir en la misma tienda o súper mercado.

A la venta se encuentra bolsas de yute y otro material ecológico en precios de 29, 14 y hasta 10 pesos según el tamaño para que puedan llevar sus productos, ya que no están dando bolsas de plásticos.

En conocida cadena comercial que se ubica en una de las salidas de San Cristóbal son en total 17 personas de la tercera edad que laboran en la caja a cambio de una cooperación voluntaria por parte de los clientes y se mantienen ahí, solo que ahora guardan la mercancía en las bolsas que llevan los clientes.

Sobre este tema, el regidor presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento coleto, Emiliano Villatoro Alcázar, reconoció la voluntad de las cadenas comerciales en el cumplimiento del nuevo reglamento, lo cual beneficia a todos porque con ello se reduce el impacto negativo al medio ambiente.

Relató que se hicieron varios acercamientos en primer lugar con organizaciones empresariales y tiendas de autoservicio asentadas en la ciudad, solicitándoles que incentiven a sus clientes a llevar sus productos en bolsas, canastas, cajas u otros recipientes que puedan volver a ser utilizados; así como contar afuera de sus establecimientos con depósitos o espacios determinados por ellos mismos para colocar los residuos sólidos, potencialmente reciclables.

Finalmente, dijo que afortunadamente en algunas tiendas se ha eliminado las bolsas de plástico en la entrega de sus productos, desde el primer día del año. “El llamado es a replicar estas acciones para cuidar y preservar el medioambiente en nuestro municipio, porque la reducción de plásticos y de residuos sólidos es un compromiso que debe asumirse a conciencia por todas y todos”.