Preparándome para la lactancia

Tuxtla.- No puedo creer lo poco que falta para conocer a Elisa... nos está ganando el tiempo y ya estoy a punto de pedir mi incapacidad, ya estamos preparando la pañalera para el momento en que decida salir, que prácticamente puede ser cualquier día a partir del 1 de marzo... ya en mes y medio.

En la última consulta que tuvimos esta semana, la señorita Elisa estaba tapada de la cara y no dejó que la viéramos... mientras más le hablábamos, más se tapaba, creo que nos la quiere hacer de emoción... además, aunque sí está colocada en posición para el parto, está enredada en su cordón, todavía tiene espacio, así que esperemos en tres semanas que volvamos a ir con el doctor ya esté desenredada, si no, tendrá que ser cesárea.

Estoy disfrutando al máximo sus pataditas, sus vueltas, sus movimientos, se siente raro pero es hermoso ser su hogar, más ahora que ya estamos a nada de dejar de ser una y que vendrá al mundo como una persona independiente, única y muy amada.

Parte de esta travesía y de seguirla protegiendo cuando esté afuera, es la lactancia, la tan ansiada, temida, hermosa y especial lactancia. Créanme que tengo muchas expectativas pero realmente no sé bien qué pasará; mi mamá no me dio pecho muchos días porque tuvo que regresar a la escuela, lo que tengo son testimonios y experiencias de amigas y mujeres cercanas como referencia.

Platicando con el doctor, me dijo que es un mito que algunas mujeres no den leche, salvo alguna condición médica muy rara, pero son casos muy aislados, me dijo que el secreto está en la estimulación: mientras más me pegue a la bebé, más leche voy a producir para ella.

Tengo en mente darle los seis meses de lactancia materna exclusiva, y después de eso seguirle dando hasta que ella quiera, nunca he dado pecho pero he leído mucho al respecto, sobre el vínculo que crea entre mamá y bebé, sobre toda la protección que le brinda a su cuerpo.

No sé si sea necesario ir a clases o asesoría sobre lactancia antes del parto, o si en ese instante todo va a ir fluyendo de manera natural, dicen que el mayor error está en la técnica, por lo que quiero aprender todo lo que pueda para tener herramientas y armas que me sirvan en este camino.

También me han dicho que es un mito que una dieta específica o ciertos alimentos fomenten la producción de leche, dicen que todo depende del estímulo y que nuestro cuerpo produce en medida y calidad lo que el bebé necesita, así de sabio es; incluso, dicen que su composición cambia si el bebé está enfermo o si tiene alguna necesidad específica.

También me da miedo, dicen que duele, que salen costras, que se resecan, que te cansas, que sangras y te lastimas... y aunque trato de prepararme mentalmente para ello, sé que en el momento todo lo que me han dicho no va a servir de mucho, por el momento me estoy preparando con crema de manteca de cacao para hidratar mi piel y que sea menos difícil.

La lactancia será una de mis primeras batallas como mamá, estoy segura... una batalla contra el dolor, contra el cansancio, contra lo desconocido, contra las opiniones de todo mundo, que si ya le di mucho, que si no se llena, que si hay que darle probaditas... pero también estoy segura que será una experiencia bellísima que me unirá más a ella, y estoy más que abierta a tips o información que me pueda ayudar a prepararme para este proceso.