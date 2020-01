Tecnología, aliada para crecer como destino nacional e internacional

Tuxtla.- El sector turístico siempre ha sido un fuerte para nuestro país y para nuestro estado, por lo que existe la necesidad de reinventar sus productos turísticos, salir del área de confort y demostrar que una agencia de viajes surtida es la clave para formar la nueva industria del turismo.

Así lo señalaron Maricarmen Ponce Robles, recién reelecta presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) delegación Chiapas, y Eduardo Paniagua, presidente nacional de esta asociación durante su visita a la entidad.

En entrevista para esta casa editorial, señalaron que es un error pensar que saltarse un agente de viajes es correcto, se trata de empresarios que trabajan para el mismo equipo, y gracias a la tecnología están buscando mejor calidad, seguridad e información veraz para sus usuarios.

“La AMAV este año cumple 75 años de fundación a nivel nacional, ser afiliado a ella es garantía, servicio, calidad, confianza, tenemos una serie de requisitos que cumplir que se le piden a cada agencia, tienen que pasar por filtros y así brindar seguridad al cliente”, dijo.

Tecnología, aliada para el crecimiento

Una verdad innegable es que la tecnología ya está aquí y no hay vuelta de hoja, por lo que una herramienta para esta asociación es una tarjeta electrónica, que sustituye a las de papel y a través de un código QR, permite bajar toda la información que le quieren dar al cliente, misma que se puede actualizar a diario sin gastar en más papel, publicidad y promoción.

“Bien dicen que el 80 por ciento del trabajo del futuro no se ha inventado y ese es nuestro reto, sabemos que la generación Z y T no son como nosotros, ellos no esperan 30 minutos, en dos segundos deciden si se quedan en tu página o se van, por eso hay que engancharlos”, señaló el presidente.

Por ello, la AMAV tiene fuerte presencia en las redes sociales, tan solo en Facebook tienen 33 páginas –una por cada entidad- mas la nacional, así, si tienes algún producto novedoso que publicar, a nivel nacional se replica en las páginas de otros estados, al igual que en Twitter e Instagram.

Esto, aunado a otros seis proyectos: las páginas AMAV Tours, Experiencias, Pueblos Mágicos Internacional, México y Barrios de la Ciudad de México, se trata de catálogos con información y seguridad, que conforman una base de datos para promocionar el producto nacional directo en el extranjero.

Cabe señalar que la AMAV cuenta con mil 888 agentes de viajes afiliados, cada estado tiene sus propias agencias afiliadas, por lo que la fuerza está en esta suma de todos estos agentes, aunado a la tecnología 5G que está a punto de entrar, para ofrecer todo esto a través de plataformas en vez de lo presencial.

Chiapas, con potencial para renovarse

Paniagua adelantó algunas ideas en las que están trabajando específicamente para nuestro estado, para renovar las experiencias que siempre hemos ofrecido y darles un giro, por ejemplo, un recorrido por el Cañón del Sumidero de noche, o que el turista pueda producir su propio pozol.

“Se trata de renovar nuestros productos, el turista de ahora busca experiencias, no lo tradicional; antes llegabas al hotel a dormir, ahora llegas a vivir experiencias, que te reciban con un racimo de frutas en vez de flores, que en sus televisiones haya canales con datos turísticos en vez de los tradicionales, esta generación no tiene la misma paciencia de antes”, resaltó.

El presidente de la AMAV lleva 20 años dedicado a este giro, se ha especializado en el turismo asiático y considera que un agente de viajes es un comerciante, en un mercado que se renueva todos los días y cuyo límite es el infinito, por eso, a pocos meses de tomar su cargo, ha logrado un cambio radical.

“Si llevamos al turista a ver un Cristo de 12 metros en Montemorelos, o a un huerto de naranjas en Linares donde pueda crear su propia mermelada, aquí mismo, que elaboren su propio pozol, pan, queso o tamales, ahí está el gancho; estas generaciones no han vivido lo que nosotros, y los extranjeros menos”, propuso.

Después de un largo análisis, viene la ejecución, por lo que también contemplan ofrecer viajes a Chiapas en tres, cinco y ocho días según lo que busque cada visitante, provocando más experiencias y un mayor flujo de turistas nacionales; si los de casa conocemos nuestro producto, lo llenaremos de extranjeros; no se trata de millones de pesos, sino de millones de ideas.

Además, señaló que el primer tianguis de pueblos mágicos (México cuenta con 121 en total) fue todo un éxito, por lo que buscan seguir con eso y crear productos con los atractivos de cada pueblo mágico de Chiapas, que siempre han existido pero no se le ha dado el desarrollo y comercialización a este segmento.

De lo nacional a lo internacional

Asimismo, AMAV Internacional pretende recibir productos turísticos de diferentes países, como Colombia o Cuba, para tenerlos en este catálogo y los agentes de viajes puedan vender el mundo, mientras ellos a su vez empezarán a vender México, un ganar-ganar en este nuevo concepto de negocios.

Esto sin dejar de lado su área de capacitación, pues trabajan en la formación de guías turísticos conforme a la NOM 09 (de naturaleza) y la NOM 08 (cultural), así como ofrecen el diplomado AMAV y la maestría en agencias de viajes, estas dos últimas en línea.

Para las dos primeras, organizarán un camping de 10 días con la capacitación en sitio tocando temas como manejo de grupo, interpretación de plantas medicinales, geología o cenotes, para que tengan la mejor información; cabe señalar que también cuentan con 185 guías de turistas en su escuela de Quintana Roo.

Y es que ser socio colaborador de AMAV permite que puedas promocionar tu hotel por ser parte del equipo, además de garantizar que tienes gente capacitada y tus requisitos en orden, lo que brinda seguridad al turista.

“Pedimos a la población no caer en la farsa de defraudadores turísticos, no les podemos llamar agencias patito porque no lo son, para esto deben verificar que tengan un domicilio fiscal, su Registro Nacional de Turismo, que sea una agencia reconocida, que esté en la web, que tenga un contrato de adhesión, y verificar que estén en la página de AMAV”, recomendó.