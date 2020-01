En San Cristóbal sin alza en empleos

SCLC.- En el último trimestre en comparación con 2018, 81 mil personas están dentro de la tasa de desocupación en Chiapas, lo cual significa 3.8 por ciento más que el año anterior, de acuerdo al Inegi. Datos que confirman la incertidumbre económica que viven todos los sectores con la transición de gobierno.

Y es que Chiapas se ubica dentro del top 10 de las entidades con las tasas de desocupación más altas en el tercer trimestre del año, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), con un 3.8 por ciento.

Todavía el mes de diciembre de 2019 empresarios de esta ciudad coincidieron en que es un tiempo de incertidumbre, incluso en una ciudad turística y con una supuesta economía activa, situación que se ve reflejada en el incremento de los empleos informales, en San Cristóbal de Las Casas en específico con el ambulantaje.

Según datos de la Encuesta Interestatal 2015 del Inegi, en San Cristóbal de Las Casas la población ocupada es de 85 mil 176, de un total de 185 mil 917 personas según el censo 2010 de la misma institución. De la población ocupada los trabajadores asalariados representa un 67.68 por ciento y los no asalariados el 31.40, mientras que el 0.92 no especifica.

Del total de población ocupada el 46.89 por ciento se dedica al comercio y servicios diversos, el 29.41 por ciento son funcionarios, profesionistas, técnicos o administrativos, 18.06 se ocupan en la industria, el 5.03 a trabajos agropecuarios y el resto no especifica.

Los servicios es la principal actividad económica en San Cristóbal de Las Casas con un 52.89 por ciento de la población ocupada, 22.32 por ciento en el comercio, en actividades secundarias 18.48, primarias el 5.45.

En cuanto a la distribución porcentual según el ingreso por trabajo, el 23.59 por ciento de la población ocupada percibe hasta un salario mínimo que en Chiapas es de 102.68 pesos diarios; el 32.69 por ciento recibe de 1 a 2 salarios mínimos, el 37.04 por ciento más de 2 salarios mínimos y quienes no especifican representan el 6.68.

Mientras que la población de 12 años y más son 158 mil 905 habitantes, de los cuales 55.42 por ciento se encuentra económicamente activa, de la última cifra 96.71 se encuentra ocupada y el 3.29 por ciento desocupada; la población de 12 años y más económicamente no activa representa el 44.43 por ciento.

Pese a los indicadores negativos publicados por el Inegi, las autoridades estatales insisten en que se ha generado la mayor cantidad de empleos posibles.

En entrevista, con Mario Utrilla, encargado de la Delegación Altos de la Secretaría de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado, dio a conocer que en lo que va de 2019 han vinculado en promedio entre mil 500 y 2 mil personas, con empresas e instituciones para conseguir un empleo, pero dijo no contar con cifras sobre cuántos logran ocupar un puesto.

“En el año llevamos en promedio mil 500 personas, dos mil que asisten a nuestra bolsa de trabajo y muchas personas más que trabajan como jornaleros agrícolas, que son vinculados a campos del norte del país”.

Dentro de las actividades de la Secretaría de Economía y del Trabajo, se encuentra el programa Un Día por el Empleo que se realiza una vez al mes en San Cristóbal de Las Casas, donde en promedio llegan a ofrecer entre 70 y 80 plazas, donde participan más de 20 empresas.

“La realizada en el mes de octubre ofreció 40 vacantes, participaron 14 empresas, donde se ofrecieron 40 vacantes, en otros eventos han sido más plazas, donde los interesados deben acudir con su solicitud de empleo e historial, generalmente se realiza en los corredores del Museo de San Cristóbal”.

Mario Utrilla dijo que las empresas que ofrecen empleos en este programa deben cumplir con el salario mínimo o mejores sueldos, así como seguridad social y prestaciones de ley para el trabajador.

“La mayoría de las empresas que participan son tiendas comerciales, abarrotes, casas de empeño y en la Delegación incluso les damos una capacitación, para que llenen la documentación correspondiente para solicitar empleo”.

A su opinión el desempleo puede ser por nivel académico de los interesados, “hay personas que viven a las afueras de la ciudad, que son campesinas, que no tienen cierto grado académico, pero se pueden acercar a nosotros, también hay empleos para ellos”.

“Siempre hay desempleo, sin embargo tratamos de ofertar empleos. Tenemos también la Feria del Empleo donde hay una mayor concentración empresarial, además de otras actividades, concertaciones y talleres, no solo es para el buscador pueda ingresar al trabajo, sino que los empresarios puedan difundir su información para que pueda acercarse el empleador”.

Al finalizar la entrevista, dio a conocer que el Día por el Empleo se hace en los municipios que tengan concertación de empresas, “la meta es crecer, en años anteriores los días por el empleo solo eran acá, ahora tratamos de ocupar toda la región, son 17 municipios con un Día por el Empleo, como Teopisca, Tenejapa, Zinacantán, donde hay menos vacantes, porque depende del número de empresas dentro del municipio”.

Pese a los datos alentadores de las autoridades estatales, empresarios como Miguel Ángel Corzo Macal decidió parar actividades para este año. El gerente de DMC Chiapas, que se encarga de promover destinos turísticos y organización de eventos como congresos, explicó que ha sido un año difícil, debido a que en la Administración anterior Chiapas generó incertidumbre ante los constantes bloqueos y manifestaciones en la entidad, así como conflictos sociales.

“Teníamos de alguna manera la promoción del destino, pero una situación que vulneró que podamos traer eventos, es la incertidumbre de corporativos y empresas, la falta de libertad de tránsito, conflictos sociales, los constantes bloqueos, la situación no era favorable para el destino, y decidimos hacer una pausa en lo que se establece el orden, aunque el actual gobierno ha implementado política de regular la libertad de tránsito”.

Justificó que una empresa tiene que cuidar sus recursos, “no darse el lujo de gastarlo y luego no saber hacer frente a su gasto económico, a eso me refería con la pausa, pero creo es el momento de poder reorganizarnos y poder hacer esfuerzos desde el ámbito privado, acompañado por el gobierno del estado y municipal”.

Corzo Macal dijo que San Cristóbal llegó a dar pelea con destinos como Mérida que cada semana tiene eventos nacionales, “queremos competir ellos cumplen con estás garantías, creo es prudente lo que está haciendo el Gobierno del Estado de restablecer el orden y después, que ya debe ser en el corto plazo, salir a una campaña fuerte de promoción para la atracción de ventas”.

“También hay que ver otra situación antes estábamos acostumbrados al paternalismo del Gobierno del Estado, era quien solventaba muchos de los gastos que se refieren y te hablo a nivel estatal, a nivel nacional, con la caída o desaparición del Consejo de Promoción Turística de México prácticamente los estados que están organizados que tienen sus fideicomisos muy bien estructurados, muy bien administrados traen ventaja competitiva en tema de presupuestos, contra destinos que no estamos organizados como se debiera”.

El empresario celebra la llegada del coleto y ex presidente municipal de San Cristóbal, Francisco Martínez Pedrero, al Consejo Consultivo Turístico, donde tiene una buena posición en la iniciativa privada, “pero si no hay participación del empresariado, se diluyen o no son canalizadas adecuadamente, tengo confianza que vamos a retomar la promoción”.

“Yo he tenido contacto no solo con gente de Chiapas, sino de todo el país, hay incertidumbre en el tema económico, hay una falta de liquidez en el país de circulante, hay un temor a las inversiones del sector privado, no se está invirtiendo, nos enfrentamos a un cambio de un modelo económico, de un sistema”.

Por último, consideró alentador que Carlos Slim aparezca en reuniones con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “es como un mensaje de tranquilidad al sector empresarial, pero sí hay incertidumbre hacia dónde va el rumbo económico; no podría decir si se está haciendo bien o mal la política económica, yo tengo confianza a que en este primer año el gobierno le dedico a cuidar el tema de la corrupción y el próximo año venga la inversión pública y el gasto público”.