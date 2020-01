Congreso Estatal de Tae Kwon espera cumplir

Con gran éxito resultó el Congreso Estatal de Tae Kwon Do que convocará la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do (ACHTKD), acorde a los estatutos de la Federación Mexicana de este deporte, se realizó los días 10 y 11 de enero del presente, para la cual un total de 52 directivos y representantes de las diferentes agrupaciones se dieron cita.

En entrevista con el Presidente de la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do (ACHTKD), al termino de las actividades que se realizaron en las instalaciones del hotel sede, Profr. Williams de León Molina, dio a conocer que las actividades iniciaron el día viernes con reunión del Consejo Directivo de la ACHTKD y el registro de las escuelas debidamente reconocidas y que cumplieron con los estatutos que rigen la Federación Mexicana de Tae Kwon Do y que fueron un total de 52, ya para día sábado se desarrollaron los trabajos del Programa Operativo y Calendarización de la propia ACHTKD 2020.

Destacó que por las fechas de inicio de actividades de este 2020, algunos profesores de las escuelas afiliadas no pudieron registrarse, por lo que el Consejo Directivo de la ACHTKD, acordó una nueva fecha para que puedan afiliarse, al tiempo de señalar que este Congreso Estatal tenía que hacerse, ya que esta próximo jueves se estará viajando al evento del COCET (Congreso de Certificación de Entrenadores de Tae Kwon Do) en la ciudad de Mérida, Yucatán que se dará del 17 al 19 de enero.

Sobre la participación y presencia de los profesores y representantes de las escuelas debidamente afiliadas, dijo que es el compromiso de trabajo de cada uno de los maestros de todas las zonas del estado como Moo Duk Kwan, Richard Chung, Instituto Americano, Tea Kwon Do Panamericano, Instituto Olímpico Internacional de Tae Kwon Do y Oriente Internacional de Tae Kwon Do, con quienes se tomaron acuerdos muy importantes para la promoción y desarrollo del tae kwon do federado, donde nos permitirá trabajar en armonía y unión para fortalecer el equipo estatal en busca de alcanzar las metas trazadas-señaló.

Aseguró que fue un fin de semana de mucho provecho para el tae kwon do chiapaneco, de esta manara resaltó que uno de los acuerdo que coinciden con la propia FMTKD, quienes han sido muy respetuosos de las decisiones que toman los maestros, sin embargo los que están dentro del deporte federado saben que tienen que cumplir y acatar los lineamientos de la propia federación que nos rige, la cual se aplicará.