Indígena tsotsil continúa huelga de hambre tras injusticia en la Unich

Tuxtla.- A pesar de que se le nota el cansancio en el rostro tras cinco días en ayuno total, Fabián de Jesús Sántiz Arias, indígena tsotsil del municipio de Chenalhó rechazado de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) a pesar de que aprobó el examen de oposición para la carrera de Médico Cirujano, manifestó que no “bajará la guardia” hasta que le den una respuesta satisfactoria.

En entrevista, expresó que no incurre en algo irregular y solo se manifiesta para exigir que se le respete lo que por derecho se ganó “a pulso”, por lo que lamentó la falta de interés de las instancias estatales para atender su caso, y más aún de la discriminación de la que fue víctima por parte de la Unich.

Tras dejar en claro que “se supone que el objetivo de esa casa de estudios es acoger a los indígenas con deseos de estudiar, de prepararse”, el joven, quien se plantó frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos refirió que de acuerdo con los resultados, se ubicó en el número 21 de 80 aprobados.

No obstante, recordó que cuando acudió a inscribirse “me dijeron que no había aprobado y prácticamente me dejaron fuera de toda posibilidad para estudiar, lo que es injusto, es un robo”.

Por ello, denunció que entre los inscritos a la carrera de Medicina observó a jóvenes que no aprobaron el examen, o bien, ni siquiera presentaron ese requisito, “de pronto llegaron a inscribirse y a nosotros que pasamos el examen, nos dejaron fuera, eso es una discriminación”, evidenció.

Pese a que en varias ocasiones intentó dialogar con el rector para que se le diera una explicación sobre el caso, en todo momento le fue negado el acceso a la universidad, bajo la excusa que no habían labores por ser vacaciones, argumentó.

De hecho, refirió que “esto es una violación a mis derechos humanos por negarme la posibilidad de estudiar, y pese a que presente una queja, desde el 16 de diciembre, ante la CEDH tampoco se me ha dado respuesta”.

Si no le otorgan respuestas satisfactorias en los próximos días, amagó con buscar la manera de viajar a la Ciudad de México para establecerse en huelga frente al Palacio Nacional.