Chiapas, rumbo al Nacional Conade 2020

Tuxtla.- Desde hace 65 años, ningún chiapaneco tiene presencia en unos Juegos Olímpicos, pero la esperanza es preparar a los atletas locales para poder colarse a los Juegos Centroamericanos, los Panamericanos y finalmente los Juegos Olímpicos, con base en arduo trabajo.

En entrevista para esta casa editorial, Tania Robles, directora del Instituto del Deporte desde 2018, señaló que el Nacional Conade 2020, antes conocido como Olimpiada Nacional, tendrá lugar este año en Monterrey y conjuntará a las etapas juvenil e infantil de su edición anterior, para lo cual ya se está llevando a cabo la etapa estatal con voleibol de sala y béisbol.

“Ya estamos trabajando con las asociaciones, algunos deportes obtienen su calificación directa, otras pasan por una etapa regional; el año pasado pasamos del lugar 25 al 21 en el medallero, lo que tratamos es que no haya fuga de talentos, aunque es complicado porque otros estados ofrecen muchas cosas, aquí ya estamos trabajando con ofrecer becas y convenios con universidades”.

Por lo regular, los mejores resultados los obtiene Chiapas en tae kwon do, patines sobre ruedas y luchas asociadas, la primera de estas es la que más medallas obtiene, este año están apostándole al boxeo, por lo que realizaron el cambio de ring, equipo y capacitación de entrenadores en el Romeo Anaya para impulsar el boxeo amateur.

“El año pasado, repuntamos históricamente en natación y tenis, en ajedrez obtuvimos plata, aunque también me recortan el presupuesto, en 2019 tuve 79 millones de pesos y para 2020 tengo 63 millones, es una reducción que preocupa pero también me ocupa, vamos a seguir gestionando, optimizando y priorizando los recursos, sobre todo para atender las paralimpiadas, el deporte indígena y popular, evitando las competencias por invitación”, señaló.

En este año olímpico, señaló que Emilio Pérez es el único chiapaneco que participó en los Panamericanos en luchas, por lo que es el único que podría ir a los Juegos Olímpicos siendo chiapaneco; en el caso de Aremy Fuentes, señaló que ella se fue a Baja California hace varios años, por lo que llevamos más de 65 años sin un chiapaneco en las Olimpiadas.

Respecto al panorama de apoyo a diferentes deportes en la entidad, señaló que muchas asociaciones solo se encargan de estirar la mano y no de gestionar, cuando ella ya les había pedido una calendarización para tomar en cuenta ciertos recursos.

“Tenemos 46 asociaciones deportivas en el estado de diferentes disciplinas, cada una de ellas está encargada de desarrollar, apoyar y crear recursos para sus deportes, el año pasado nos reunimos con ellas para calendarizar las competencias importantes, para tenerlas consideradas, ya que mi presupuesto me lo dan mes con mes y necesito tener en cuenta las competencias importantes”, dijo.

Robles aclaró que algunos deportes clasifican a competencias con marcas individuales y otros por puntos acumulados en otras competencias, y enfatizó que a finales del año pasado, el SAT permitió que el Instituto sea donatario, por lo que ya pueden deducir impuestos a empresarios que quieran donar recursos a los deportistas y así apoyar este rubro en la entidad.

Tania definió su función frente a este organismo como la de auxiliar al ejecutivo para desarrollar y hacer llegar el deporte a todos los rincones del estado, por lo que ha estado visitando la mayoría de los municipios para conocer sus necesidades y tratar de apoyarlos, ya que ella también es atleta.

“Empecé a nadar a los cuatro años, solo para saber y no ahogarme, poco a poco me fue gustando y a los nueve años empecé en alto rendimiento, es decir, entrenar a nivel competitivo, nadaba en la mañana y en la tarde, entrenando de 5 a 6:30, luego me iba a la escuela de 7 a 2 y a las 4 ya estaba en la alberca otra vez, con un día que no nades pierdes sensibilidad al agua, es el deporte más practicado en el mundo”, dijo.

A los 11 años, participó en su primera Olimpiada Nacional, donde obtiene medalla de plata y bronce, para el siguiente -que fue 2004- obtiene tres medallas de oro, logró traer 28 en total para el estado durante su trayectoria, imponiendo un récord a nivel estatal, pues ningún otro deporte lo había sacado, esto la hace merecer el Premio Estatal del Deporte ese año, siempre representando a Chiapas; lo más lejos que la llevó esta pasión fue Tailandia.

“A los 13 años, decido irme a la Ciudad de México para un proyecto de selección nacional, regreso 10 años después a Chiapas donde estaba mi familia y amigos, fue complicado estar lejos pero gracias a mi deporte pude conocer lugares, tengo una carrera; tuve beca deportiva para estudiar Derecho en la Anáhuac, por lo que indirectamente sigo viviendo de la natación… ya estuve de lado de los atletas, ahora me toca estar del otro lado para poner un granito de arena y que lo atletas sigan cumpliendo sus sueños”, señaló.

Con base en su experiencia, señala que dependiendo del deporte inicia el alto rendimiento a cierta edad, los clavadistas y gimnastas por ejemplo, entre más chiquitos mejor, por la flexibilidad, la base de todo deporte es tener una conciencia como persona, pues obligado no llegas; tiene que gustarte pararte temprano para entrenar, hacer grandes sacrificios que al final tienen su resultado: escuchar tu himno en una competencia internacional es una gran satisfacción.

“Ahorita estamos trabajando con la psicología deportiva, porque cuando yo tenía 16 años fue mi ‘boom’ de querer ser una niña normal, quería ver la tele toda la tarde y no entrenar, por eso hay que trabajar en la adolescencia, donde hay mayor deserción, si a eso le sumas tener que dividirte entre tu deporte y tu carrera, por eso ya tenemos dentro de las instalaciones escuela primaria, secundaria y habrá prepa abierta, para adaptarse a los entrenamientos de los atletas”, dijo.

Además, resaltó la gestión de la villa juvenil ya rehabilitada dentro del Instituto, restaurada después del terremoto de 2017, algo que costó mucho gestionar pero se logró, incluyendo el auditorio y alberca, que después de 15 años se está rehabilitando.

“Estamos trabajando también con visorías, capacitación a entrenadores en Tapachula y en la capital, se invita a los presidentes municipales a mandar a sus entrenadores tanto en entrenamiento deportivo como arbitraje, para hacerlo llegar a todos los municipios que estén interesados y que no se concentre aquí”.

En su recorrido por el estado, la infraestructura deportiva es la principal queja, ya que la Comisión Nacional del Deporte (Conade) nos tiene en cuarto lugar, al considerar los gimnasios al aire libre como espacios deportivos, pero con eso no podemos competir con el Estado de México, Nuevo León o Jalisco.

“El año pasado me tocó ser coordinadora de la región 8 (Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Yucatán y Chiapas), lo que nos dio algunos beneficios, estamos trabajando en una plataforma digital para censar todos los espacios deportivos en el estado con la geolocalización del Inegi para mapear todas las instalaciones, en qué estado se encuentran, qué tienen, quién es el responsable; esto sería algo histórico, ningún otro estado lo tiene y sería una aportación de Chiapas al resto del país”, dijo.

Gracias a esta relación estrecha, Chiapas fue sede del Nacional Indígena en Comitán el año pasado, que reunió a atletas de más de 19 entidades, unas mil 300 personas que dejaron una buena derrama económica y nos dejó el tercer lugar en el medallero.

Robles se encarga tanto del deporte de alto rendimiento y los asuntos federados como de la cultura física, que comprende educación física y calidad de vida a través del deporte para niños, adultos y personas de la tercera edad, por lo que este 2020 sigue siendo un gran reto para su desempeño.