Descartan la energía nuclear para combatir el cambio climático

Londres.- La energía nuclear está en declive en todo el mundo y nunca será una contribución seria para abordar el cambio climático, argumenta un grupo de expertos en energía.

Reunidos en Chatham House, los integrantes de la Institución Real de Asuntos Internacionales del Reino Unido acordaron que, a pesar del entusiasmo de la industria y de algunos políticos, el número de centrales nucleares en construcción en todo el mundo no sería suficiente para reemplazar a las que están cerrando.

La industria nuclear está desapareciendo, concluyeron, mientras los sectores de energías alternativas, como el eólico y el solar, avanzan.

El grupo se reunió para discutir el “Informe del estado de la industria nuclear mundial actualizado 2019”, el cual concluye que el dinero gastado en la construcción y funcionamiento de las centrales nucleares desviaba recursos que pudieran usarse en mejores formas de abordar el cambio climático.

Los fondos utilizados para mejorar la eficiencia energética ahorraron cuatro veces más carbono que los gastados en energía nuclear; el viento ahorró tres veces más y la solar, el doble.

Amory Lovins, cofundador del Instituto Rocky Mountain, dijo en la reunión que “la energía nuclear está en un colapso comercial en todo el mundo, en cámara lenta. La idea de construir una nueva generación de pequeños reactores modulares para reemplazarlos no va a suceder; es una distracción, muy lejos de ser una solución climática”.

Sobre el cambio climático, el informe dice que las nuevas plantas nucleares tardan entre cinco y 17 años más en construirse que los sistemas de energía solar o eólica terrestre a gran escala.

“La electricidad de los nuevos reactores será tres veces más costosa que la de las energías renovables, lo cual alarmará al consumidor y los gobiernos estarán bajo presión para evitar que las facturas sean más altas de lo necesario. La energía nuclear se convertirá en un activo varado”, dijo Schneider.

El informe muestra que solo 31 países de los 193 miembros de la ONU tienen plantas de energía nuclear; de éstos, nueve tienen planes para eliminar gradualmente la energía nuclear o carecen de planes de nueva construcción o políticas de extensión.

Once países con plantas operativas construyen nuevas y otros once no tienen ninguna construcción activa. Sólo Bangladesh, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Turquía están construyendo reactores por primera vez, y en el último año, Rusia y China comenzaron a producir electricidad a partir de dos y siete nuevos reactores, respectivamente.

Uno de los "misterios" que discutió la reunión fue el hecho de que algunos gobiernos, especialmente el Reino Unido, respaldan la energía nuclear a pesar de todas las pruebas de que no es rentable ni competitiva con las energías renovables.

Tener grandes estaciones nucleares que no pueden apagarse es una desventaja grave en un sistema de red moderno, donde las energías renovables a veces pueden producir toda la energía necesaria a un costo mucho menor.

Amory Lovins dijo que el enfoque del Reino Unido parecía estar dominado por la “ideología nuclear” y fue impulsado por políticas y creencias establecidas, por lo que los hechos no están conectados con la realidad.

"La energía nuclear es una pérdida de tiempo y dinero en la lucha climática", concluyó.