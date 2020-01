No hay estrategia contra el ambulantaje en SCLC

SCLC.- El regidor presidente de la Comisión de Mercados del Ayuntamiento de esta ciudad, Guillermo Alonso Gómez Loarca, aseguró que no existe una estrategia para aminorar la presencia de vendedores ambulantes en el Centro Histórico.

En entrevista, aseguró que el área del Ayuntamiento encargada de regular el “ambulantaje” no está cumpliendo con su tarea, ya que es evidente que no existe un orden en la Plaza de la Paz y en los andadores y calles principales de San Cristóbal.

“Es evidente el desorden, el área que tiene que regular el ambulantaje no está cumpliendo con su tarea… no creo sea un tema de Mercados… al principio traté de involucrarme en el tema, pero resulta que no estaba regulado por el área de Mercados, sino por la de Gobernación, para aminorar la situación y no hay una estrategia para hacerlo, los resultados están a la vista”.

En su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad, Gómez Loarca insistió en que se debe realizar lo más rápido posible un Programa Municipal de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, que está aparejado al Plan Municipal de Desarrollo, “es un programa único en materia de seguridad”.

“Con este programa podremos medir de forma clara y objetiva la seguridad o inseguridad, depende cómo se vea, en nuestro municipio, pero espero que la seguridad pública en San Cristóbal sea una prioridad”, concluyó.