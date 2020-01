Crece esperanza de supervivencia para el rinoceronte blanco del norte

Nairobi.- En agosto de 2019, un equipo de científicos y conservacionistas abrió nuevos caminos para salvar de la extinción al rinoceronte blanco del norte. El proceso consistió en la recolección de óvulos de las dos últimas hembras, los cuales fueron inseminados artificialmente con esperma congelado de machos fallecidos y crearon dos embriones viables con la ayuda de Geri, una innovadora incubadora de mesa con capacidades integradas de monitoreo continuo de embriones, diseñada para proporcionar un ambiente de incubación individualizado y sin molestias, donado por Merck.

Cuatro meses después de la primera "recolección de óvulos", en agosto de 2019, el equipo repitió el procedimiento con los rinocerontes blancos del norte: Najin y Fatu, el 17 de diciembre de 2019, en Ol Pejeta Conservancy en Kenia. Los animales se colocaron bajo anestesia general y se recolectaron nueve óvulos inmaduros: tres de Najin y seis de Fatu, usando una sonda guiada por ultrasonido.

La anestesia y la recolección de los óvulos se desarrollaron sin problemas y sin complicaciones. Los óvulos fueron transportados inmediatamente al Laboratorio Avantea en Italia. Después de incubar y madurar nueve óvulos, cuatro de Fatu y uno de Najin fueron fertilizados con esperma usando un procedimiento llamado ICSI (Inyección de esperma intra-citoplasma). El embrión ahora se almacena en nitrógeno líquido junto con los dos embriones de los primeros procedimientos.

Hon. Najib Balala, Secretario del Gabinete del Ministerio de Turismo y Vida Silvestre de Kenia declaró: "Como gobierno, nos complace que el proyecto de fertilización in vitro de rinoceronte blanco del norte realizado por la asociación de científicos y conservacionistas de Kenia, República Checa, Alemania e Italia, haya podido producir con éxito tres embriones de rinoceronte blanco puro del norte listos para implantación en el rinoceronte blanco del sur como madres sustitutas en los próximos meses. Esta es una gran victoria para Kenia y sus socios, ya que los rinocerontes blancos del norte se enfrentan a la amenaza de una extinción inminente, donde solo dos de ellas, las hembras Najin y Fatu, son las únicas que quedan en todo el mundo y actualmente están alojadas en Kenia”.

Este proceso tan delicado, cuenta con el apoyo del Servicio de Vida Silvestre de Kenia, Ol Pejeta Conservancy, el Instituto Leibniz de Investigación de Zoológicos y Vida Silvestre, el Laboratorio Avantea y el Zoológico Dvůr Králové. Los cuales han enfocado sus esfuerzos para garantizar que las especies en peligro crítico no desaparezcan del planeta.

Hon. Najib Balala instó a los científicos a continuar profundizando en la tecnología y las innovaciones para garantizar que no solo esta especie en cuestión no se extinga, sino también otras especies que se enfrentan a amenazas similares. “El hecho de que Kenia esté en el centro de este avance científico también me hace sentir muy orgulloso. Es sorprendente ver que podremos revertir la trágica pérdida de esta subespecie a través de la ciencia", concluyó el Secretario de Gabinete del Ministerio de Turismo y Vida Silvestre de Kenia.

Los próximos pasos de la misión para salvar al rinoceronte blanco del norte de la extinción están en marcha simultáneamente a la creación de embriones. El plan es seleccionar un grupo de rinocerontes blancos del sur en Ol Pejeta Conservancy, del cual una hembra podría servir como madre sustituta para el embrión de rinoceronte blanco del norte. Aunque aún se necesita más investigación, el equipo espera que se pueda realizar un primer intento en 2020.

Jan Kirsten, Jefe de la Unidad de Negocio Global para Fertilidad de Merck, mencionó: "Es un privilegio apoyar la misión de salvar al mamífero más amenazado del mundo con nuestra experiencia y tecnologías líderes en el mundo. Estamos entusiasmados de que se haya desarrollado un embrión viable de rinoceronte blanco del norte con la ayuda de nuestra incubadora Geri”.

En diciembre de 2019, el equipo también transportó de Kenia a Alemania el semen de “Sudán”, el último rinoceronte blanco del norte que murió en marzo de 2018. El objetivo es usarlo en el futuro para la producción de más embriones. Sin embargo, dado que el semen se recolectó en 2014 cuando Sudán ya tenía más de 40 años, es necesario probarlo primero, para ver si podría usarse para tales fines.

Todo el proceso es parte de la investigación "BioRescue". Su objetivo es avanzar significativamente en las técnicas de reproducción asistida (ART) y las técnicas asociadas a células madre (SCAT) complementadas con una evaluación integral realizada por la Universidad de Padua en beneficio del rinoceronte blanco del norte.