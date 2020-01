Evangélicos piden el retorno a su comunidad

SCLC.- Evangélicos expulsados de la comunidad Napité, municipio de San Cristóbal de Las Casas, exigieron este miércoles a las autoridades “el retorno a sus viviendas con todas las garantías de seguridad”.

Este grupo de aproximadamente 30 personas recordaron que fueron expulsados el 19 de octubre de 2019 de dicha comunidad, por profesar una religión diferente, de la iglesia pentecostés.

“Salimos de nuestras casas, porque los católicos nos amenazaron de quemar nuestro templo, nuestras casas”, denunciaron.

Mencionaron que a la fecha no han podido regresar a sus viviendas, “estamos rentando aquí en San Cristóbal y ya no nos alcanza porque no tenemos trabajo”.

Esdras Alonso González, líder de la organización “Alas de Águila 2000”, solicitó al gobierno en sus tres niveles buscar una solución a este problema, “porque ya no debe existir intolerancia religiosa”.

Los desplazados exigen la reparación de daños, castigo a los caciques de la comunidad, y el retorno a sus viviendas con todas las garantías de seguridad.

Solicitaron el apoyo de la población para que les regalen víveres, leche para las y los niños, así como la donación de cobertores.