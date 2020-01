“1917” triunfa en los premios del Sindicato de Productores

México.– El galardón ha marcado una tendencia para el filme ganador en los Oscar. El filme 1917 del director británico Sam Mendes, fue reconocido con el premio Darryl F. Zanuck, el cual es entregado a la Mejor Película, esto durante la edición número 31 de los Premios del Sindicato de Productores.

La cinta de Mendes se impuso a las producciones Once Upon a Time... in Hollywood, del director Quentin Tarantino; The Irishman, de Martin Scorsese; Jojo Rabbit, del neozelandés Taika Waititi; Joker, de Todd Phillips; Marriage Story, del director Noah Baumbach; Parasite, de Bong Joon-ho, entre otros.

En los últimos 10 años, el reconocimiento entregado por el Sindicato de Productores ha marcado la tendencia de la cinta que resulta condecorada con el máximo galardón en los premios Oscar, a excepción de los años 2015 y 2016.

La cinta Spotlight se coronó con el Oscar en 2015, mientras que The Big Short se apropió del Darryl F. Zanuck; para 2016 el Oscar fue entregado a la cinta Moonlight toda vez que el Sindicato de Productores reconoció a La La Land.

Durante la ceremonia número 31, también se reconoció a la cinta Toy Story 4 como la Mejor Película Animada y a la producción Apolo 11 como el Mejor Documental.

El Sindicato de Productores, al igual que las entregas del Globo de Oro y la Crítica Cinematográfica, reconoció el trabajo de las producciones realizadas para televisión, entregando galardones a Succession, Fleabag y el controversial documental Leaving Neverland, del director Dan Reed.