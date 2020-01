Agricultura sin quemas, como alternativa para evitar incendios forestales

Ocosingo.- Durante la Feria de Prevención de Incendios realizada en el municipio de Ocosingo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), María del Rosario Bonifaz Alfonzo, exhortó a productores a buscar alternativas para producir sin quemar, ya que gran parte de los incendios forestales tiene su origen en las quemas agrícolas, además invitó a reflexionar sobre el daño que se causa al medio ambiente y sus consecuencias.

“El daño sobre el medio ambiente es grave. Es muy grave que no tengamos agua ni tierra, porque el fuego empobrece el suelo. Los incendios forestales nos hacen cada vez más pobres. Estamos perdiendo árboles debido al tipo de agricultura y ganadería que realizamos. Convertimos la selva en potreros y en milpa. Entendemos que debemos buscar nuestro sustento, pero podemos producir de otra manera, tenemos que hacer agricultura sin quemas y milpa intercalada con frutales, además de sistemas agrosilvopastoriles para el ganado”, dijo.

Agregó que las secretarías de Medio Ambiente e Historia Natural y de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) trabajan en conjunto en este tema, por lo que invitó a los productores a acudir a ambas dependencias para buscar asesoría.

Bonifaz Alfonzo hizo además una invitación a los asistentes a la segunda Feria de Prevención de Incendios a reflexionar sobre la pérdida de árboles, ya que tan sólo en 20 años Ocosingo perdió 100 mil hectáreas forestales, es decir de selvas y bosques, esto equivale a toda la superficie del municipio de Salto de Agua.

Asimismo informó que están dejando de ser millonarios en árboles y esto es grave, porque éstos son reservorios de agua, y explicó que las quemas se convierten en incendios que acaban con hectáreas. “La pérdida de árboles nos está dejando sin agua, el día que nos quedemos sin ella no habrá una válvula en ninguna parte, los árboles son esa válvula y debemos cuidarlos”.

De igual manera dio a conocer que la Semahn junto a la SAGyP están desarrollando una aplicación celular que permitirá a los productores geoposicionar sus terrenos para saber a qué apoyos pueden acceder dependiendo de la zona en la que esté situada su tierra, sin embargo si su predio cae en un sitio que haya tenido un incendio forestal no tendrán acceso a apoyos, esto con base en la Ley Forestal, la cual indica que no hay cambio de uso de suelo para un terreno que tenga uso forestal.

“Habrá apoyo para cacao, para café bajo sombra, pero no para milpa o ganadería, así que la gente que quema para meter ganado no podrá acceder a apoyos. Ya no es posible”, dijo Bonifaz Alfonzo.

Al respecto, el presidente municipal de Ocosingo, Jesús Alberto Oropeza Nájera, se comprometió a trabajar en conjunto con las instancias correspondientes para evitar los incendios forestales en su municipio.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que el gobernador Rutilio Escandón hace un llamado ciudadano a la prevención de incendios y a la responsabilidad, a fin de que ya no sea necesario usar el fuego como mecanismo al preparar las tierras para la agricultura, puesto que hay otras formas más eficaces y que no afecten al medio ambiente.