Necesario mejorar los servicios de turismo en Chiapas

Tuxtla.- Debido a las diferentes quejas que se han presentado por abusos y otros factores que han causado descontento en los turistas que visitan el estado, la secretaria de turismo del estado de Chiapas, Katyna de la Vega hizo un llamado para mejorar estos servicios.

En este sentido el llamado fue para los tour operadores en esta entidad del sureste a que se capaciten para brindar un mejor servicio a los paseantes en temporadas vacacionales.

Precisó que, aunque nuestro Estado cuenta con destinos turísticos importantes, si este gremio ofrece un mal servicio será difícil que los turistas regresen.

Por ello expuso que en este año se iniciarán importantes campañas en turismo de aventura, pero será necesario que los prestadores de servicio mejoren servicios.

“La capacitación es fundamental, aunque no se vea y no cueste en esta ocasión, es lo más importante que debemos de tener sino capacitamos no nos preparamos y seguimos atendiendo como estamos atendiendo: en refrescos, en lo que podamos, pero no estamos dando un buen servicio como lo debemos de dar, la competencia viene fuerte”, precisó.

Expuso que también la seguridad es un factor que se debe atender para que este sector vuelva los ojos al estado que en los últimos años ha presentado variaciones en cuanto a las visitas.