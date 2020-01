Poco interés en legislar a favor del aborto

Tuxtla.- A más de un año en funciones, los legisladores locales no tienen el menor interés por que se apruebe alguna iniciativa de ley que le permita a las mujeres interrumpir el embarazo, lamentó Patricia Sánchez, fundadora de “Mi útero feliz, AC”.

Recordó que desde el año pasado se trabajó dicha iniciativa por algunos diputados que se interesaron en el tópico, e incluso se pronunciaron a favor, “algunas de ellas hasta se pusieron el pañuelo verde, asisten a las marchas, pero seguimos en las mismas”.

Les preocupa, dijo, que ninguno de ellos y ellas haya tomado esta necesidad y la suba a tribuna, lo que consideró reprobable, e inclusive advirtió que no observan algún indicio de que sea retomado para este año, “se ve lejano porque solo nos dan largas, porque con quienes nos hemos acercado dicen que están a favor, pero no nos dicen cuándo”.

El problema de que no haya avance en la materia, aseveró, es que “muchas chiapanecas” continúan abortando de manera clandestina, lo que sin duda pone en serio riesgo sus vidas, pues quedan a merced de prácticas que incluso son insalubres en algunas ocasiones.

“Sabemos que hay opciones, como ir a Oaxaca o la Ciudad de México a practicarse un aborto, pero recordemos que muchas carecen de recursos para hacerlo, o no se pueden ausentar de sus casas, trabajo o escuela”, refirió la activista, quien lamentó que hasta el momento no haya cifras de mujeres que hayan muerto por abortos espontáneos o por otras complicaciones.

En cuanto a la actuación del Congreso del Estado, refirió que sin duda el que haya mayoría de mujeres como diputadas no garantiza que este tipo de temas progrese, “lo vemos, lo palpamos, y solo algunas han levantado la mano, pero no se avanza”.

Al existir estas barreras, consideró, las mujeres no solo optan por acudir a clínicas o sitios clandestinos para la interrupción del embarazo, sino que además consumen medicamentos como el Misoprostol que, en muchas ocasiones, “está modificado; por eso cuando muchas hacen el proceso, pues no hace efecto, porque les vendieron gato por liebre; ese es otro riesgo que se corre al no legalizar el tema”.