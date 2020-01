Taxistas ofrecen servicio gratis a niños con necesidades especiales

Tuxtla.- En la capital chiapaneca se concentran hospitales y centros de salud a los que se referencian a niños de todo el estado, sin embargo, tanto locales como foráneos suelen ser de escasos recursos, y muchas veces sus padres no tienen ni para llevarlos a terapia.

Ante esto, a Jorge Humberto Gómez, conductor de taxi, se le ocurrió la locura de brindarles servicio gratuito a niños con cáncer y capacidades diferentes, tras ver la necesidad que existe afuera de los hospitales, donde mucha gente incluso duerme afuera.

“Mandé un mensaje en mis redes sociales para convocar a mis compañeros y se unieron bastantes, somos unos 40 que estamos apoyando, de distintas cooperativas, no pertenecemos a una en específico, empezamos hace una semana y cada día va creciendo”, dijo.

En promedio, dan de 10 a 15 servicios diarios, especialmente a niños con cáncer o capacidades diferentes, también en casos especiales de personas con mucha necesidad, llevándolos de su casa al hospital y/o viceversa, los centros más comunes son el Hospital de Especialidades Pediátricas, el CRIT, el DIF y algunas clínicas de hemodiálisis.

Por su parte, Alejandro Osorio, otro taxista que colabora con la causa, se dice feliz y contento de haberse sumado. “Jamás pensé que ayudar causara algo bonito, escuchar a los compañeros se siente bonito, que compartan el sentimiento”, señaló.

Algo que les ha quedado claro es que necesidad hay mucha, y las personas que acuden realmente no tienen recursos, se han percatado de esto porque les ha tocado ver dónde viven, incluso, hace días le tocó el caso de una persona que cuando le toca terapia a su hijo, o come o lo lleva, no le alcanza para ambas cosas; eso los movió más.

“Queremos invitar a los compañeros a que se unan, necesitamos más unidades porque con los días el número va creciendo y no queremos negar ni un servicio, queremos tener la capacidad de cubrirlos todos”, señaló.

Cabe destacar que no tienen ningún fin político o lucrativo, todo es de corazón y se deslindan de cualquier persona o grupo que quiera sacar provecho de esta iniciativa, es un servicio totalmente gratis y no quieren que se maneje al antojo de los intereses de terceros.

“Estamos dando de las bendiciones que recibimos día a día, de poder levantarnos, trabajar, de ahí surge esta idea, queremos compartir un poco de nuestro tiempo porque la necesidad es demasiada, hay gente que no tiene acceso a teléfono o redes sociales, los invitamos a que se acerquen al departamento de Trabajo Social de cada hospital para mandar la solicitud y poder darles el servicio”, señaló Carlos Andrés Cruz.

Por su parte, el taxista Pedro Jiménez considera que la experiencia es triste y a veces alegre, por las historias que les toca vivir. “Queremos darles fe a los que a veces no tienen ni para llevar a sus hijos, ayudar vale la pena y estamos muy satisfechos, queremos que esto siga creciendo”, dijo.

Si usted tiene la necesidad de solicitar este servicio gratuito, comuníquese al 9613721799 o al 9611172669, aún en estos tiempos hay gente con buenas intenciones y ganas de ayudar desde su trinchera a quienes más lo necesitan.