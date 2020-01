Unidades caninas han detectado 23 toneladas de droga en frontera con EUA

México.- Las unidades caninas de agencias mexicanas han detectado en la frontera con Estados Unidos más de 23 toneladas de droga, incluyendo más de 26 kilos de fentanilo, 56 mil armas y cartuchos y más de 12 millones de dólares.

En la inauguración del Seminario de Unidades Caninas de Binomios Detectores de Objetivos, dirigido por la Unidad Canina de la Policía Federal, Noah Clarck, representante de la embajada americana, dijo que el trabajo realizado por las unidades caninas tiene un impacto invaluable en el combate al crimen organizado.

Explicó que desde 2011 y bajo el marco de la iniciativa Mérida, el Gobierno de Estados Unidos ha donado más de 450 caninos a diferentes agencias de procuración de justicia mexicanas, además de equipamiento, capacitaciones y entrenamiento como la detección del fentanilo, droga letal cuya presencia en México ha comenzado a crecer.

“Cada detección hecha por un canino es una vida salvada, es un gramo de droga que no llegará a las manos de nuestros hijos, es una bala que no será utilizada en un asalto y es un fajo de billetes que no llegará al crimen organizado”, expresó el funcionario estadunidense.

Asimismo, indicó que es necesario encontrar las soluciones y medidas mucho más inteligentes que vayan más allá de la reacción y que prevengan el crimen antes de que suceda. Esto, dijo, fortalece la capacidad del sistema de seguridad y justicia.

“Arduamente nos encontramos desarrollando estándares para un manejo adecuado para las unidades caninas y trabajando para establecer la acreditación y certificación de los binomios”, puntualizó.

Lo anterior, agregó, con la finalidad que los caninos tengan una participación activa en el sistema penal acusatorio, pues los programas de Unidades Caninas están dando resultados.