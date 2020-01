Operación Conejo, iniciando el 2020 con el pie derecho

INICIATIVA ALTRUISTA

Ya hay un plan para seguir cumpliendo sus propósitos este año

Tuxtla.- Si has visto corazones gigantes llenos de tapitas en algunos parques o centros públicos, es gracias a Operación Conejo, iniciativa que surge hace años y que hoy, ya cuenta con 18 líderes y más de 250 voluntarios en todo el estado; dos de sus fundadoras, Maritza y Luz María, se sienten muy contentas de lo que han logrado.

“Operación Conejo es un voluntariado de ciudadanos, es para todos; cuando iniciamos éramos ciertas personas, pero queremos que toda la ciudadanía se una, las actividades son en beneficio de la ecología, el medio ambiente y la salud, evitando afectaciones y apoyando a niños chiapanecos”, señaló.

Ambas consideran que les fue muy bien en 2019, fue un año de mucho aprendizaje, aunque les costó un poquito lograr ciertas cosas, al final hicieron números y están muy satisfechas, ya que la gente respondió bien, no solamente en Chiapas.

“Ya abarcamos la zona sureste porque hay gente de Oaxaca que se ha sumado y hay interés de otros estados, lo que quiere decir que más gente está interesada en hacer algo diferente y ocuparse, la gente nos respalda y aún está con nosotros”, dijo.

El pasado, fue un año de muchos retos y proyectos, para este 2020 ya tienen un plan y pronto lo estarán haciendo saber a las sedes y sus voluntarios, además, están renovando el organigrama porque cada día hay más sedes, el año pasado lograron conformarse con coordinadores regionales, pero siguen saliendo de diferentes lados y se les sale de las manos por las distancias, pues la gente que se une hace un compromiso moral que es más fuerte que cualquier contrato, y eso hace que crezca la confianza en esta iniciativa.

“Incluso, nos han contactado de Guadalajara y Baja California, por ejemplo, si esto se replica en todo el país, es haber cumplido con la misión y el objetivo. Contamos con sedes en Mazatán, Tuxtla Chico, Tapachula, Villa Comaltitlán, Arriaga y Tonalá hablando de la costa; Cintalapa y el valle zoque; Tuxtla, Chiapa de Corzo, Suchiapa y Berriozábal, así como San Cristóbal y Teopisca que recolectan también de otras partes, la meseta de Comitán, que abarca Tzimol, Las Margaritas, La Libertad y Socoltenango”.

En lo personal, Luz María siente mucha satisfacción cuando ve a una niña que dice que quiere donar su cabello aunque no se lo corte un estilista, es una gran emoción; recordemos que Operación Conejo no solo se dedica a recolectar tapitas, también tiene campañas de donación de cabello para elaborar pelucas oncológicas, para lo cual reciben cabello limpio, no teñido, trenzado, amarrado de ambos lados, mínimo de 15 centímetros de largo aunque lo óptimo son 20, para llevarla a talleres oncológicos, ya sea al oficial o a uno artesanal; las pelucas no son solo para niños y niñas, también para señoras.

“También tenemos un programa de reforestación, para esto hacemos una invitación a la ciudadanía, ya que no nos podemos meter a reforestar bosques y selvas, sobre todo después de las quemas, no contamos con recursos, material o personal para hacerlo, pero los invitamos a que nos ayuden a reforestar un parque, el atrio de una iglesia, el lugar donde habitan, que ayuda a reforestar el ambiente... es que si se le exigiera a las zonas habitacionales que dejaran árboles en las construcciones, no estaríamos sufriendo”, opinó.

En este tema, el secretario de medio ambiente les comentó que no es una época idónea para sembrar, pues también se requiere el cuidado, por lo que están promoviendo la limpieza de estas áreas, y si siembran que cuiden sus plantas, pues hay mucho monte seco que provoca incendios y las plantas pequeñitas se mueren, por eso el tema está detenido.

“También estamos atendiendo el tema de suicidios, para eso tenemos un plan para familias, queremos que conozcan las actividades de voluntariado e inviten a sus hijos para involucrarse juntos, cada tres meses hay eventos en Tuxtla pero cada sede tiene las suyas, hay tantas actividades, desde tomar fotografías, recibir tapas, hay pocos hombres que se suman, y queremos invitarlos a ocupar su mente y su tiempo para hacer cosas tan bonitas, valorar nuestra vida y salir de ciertas situaciones negativas”, dijo.

Consideró que de los 13 a los 18 años es una etapa súper difícil, dentro del programa de integración hacen pláticas en escuelas, antes se dedicaban más a primarias, universidades y prepas pero este año se enfocarán más a secundarias, que es lo más difícil.

Para esto, buscan el apoyo de psicólogos para lidiar con estos temas, llegar a la gente para detectar ciertas conductas y buscar ayuda, que no lo sientan como algo invasivo o impositivo, pero viendo todo lo que pasa, es una intervención necesaria.

Cabe recordar que cada primer y tercer domingo de mes tienen presencia en la Vía Recreativa, así como tienen recolección de tapitas cada tres meses, la primera de ellas tendrá lugar este 22 de marzo, las demás ya empezaron.

Esta iniciativa rinde un informe cada seis meses, para no desperdiciar recursos, el primer semestre de 2019 beneficiaron a 35 niños con medicamentos y tratamientos, y el segundo semestre fueron 36, es decir, 71 niños el año pasado y los que ya se apoyan este mes, algo muy satisfactorio, esperan este año llegar a los 100, o más.

“Tuvimos un caso de una señora que se casó con un mexicano pero es centroamericana, nos contó que se le dificulta conseguir apoyo, incluso lloró cuando recibió su medicamento, en esos momentos te dan ganas de ser mago para multiplicarlo”.

Y es que cada fin de año, la mayor parte de asociaciones y dependencias ya no tienen recursos, incluso los mismos hospitales batallan mucho, por ello, con su experiencia se preparan con una dotación de medicamentos para que no se queden sin abasto en esas fechas. Tampoco les gusta vender cosas para recaudar fondos, el objetivo es ayudar al medio ambiente, fomentar valores, trabajar en equipo, y como extra ayudar a niños de hospitales, señalan que no los mueve el dinero, incluso cuando se los ofrecen les piden que mejor compren el medicamento, no reciben efectivo, solo en especie.

Finalmente, aprovecharon para agradecer a todos los voluntarios, desde quienes recolectan tapitas hasta quienes les ayudan con otras actividades, pues esta iniciativa va creciendo y va para largo... puedes seguirlos en Facebook como Operación Conejo.