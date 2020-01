Piden a gobierno aplicarse para resolver desabasto de medicinas

México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, llamó al gobierno federal a que se aplique al 100 por ciento para garantizar el abasto de medicamentos para tratar el cáncer en niños y niñas del país.

“Si es un problema que se está presentando, que tengamos información a la brevedad de qué está pasando y cuándo se va a resolver y ahí haríamos un exhorto a que se apliquen al 100 para que se resuelva de inmediato”, aseveró Delgado Carrillo en entrevista.

En días recientes, padres de niños con ese padecimiento han denunciado la carencia de medicinas para tratar dicho mal, que pone a sus hijos en la indefención médica.

"Es algo que hay que atender con mucha urgencia, ojalá que resuelvan a la brevedad esa falta de atención que es muy grave porque estamos hablando de la salud de los niños que están en una extrema vulnerabilidad por su enfermedad", expuso.

Aunque el legislador de Morena apuntó que no es tarea del Legislativo establecer cómo y cuándo se concretará el abasto de medicamentos, señaló que el sector salud cuenta con presupuesto y las leyes normativas para garantizar el acceso a los fármacos.

"Nosotros no operamos, comparamos vacunas, no nos corresponde la parte del Ejecutivo. Le corresponde ahora al Ejecutivo que a la brevedad se atiendan este tipo de emergencias porque, insisto, en estos temas de salud no podemos pedir que alguien espere", enfatizó.

En ese sentido, adelantó que al inicio del periodo ordinario de sesiones de la Cámara baja, programado para el 1 de febrero, se invitará a los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y de Salud, Jorge Alcocer, para que expliquen sobre el desabasto de medicamentos y cómo manejan esta situación las dependencias a su cargo.

"Los vamos a invitar a comparecer y estamos haciendo un exhorto a que el tema de medicamentos para niños con cáncer se resuelva a la brevedad porque coincidimos en que el cáncer no espera", puntualizó.