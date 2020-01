Javier Tebas lamenta violencia y racismo en Liga de España

Madrid.- Javier Tebas, presidente de la Liga de España, se pronunció sobre los lamentables pasajes de racismo y violencia que se suscitaron en Barcelona y Valencia durante la jornada 21 del torneo local.

El dirigente aseguró, en sus redes sociales, que se dio un paso atrás en el trabajo que iniciaron años atrás, pues los incidentes violentos de Barcelona y Valencia y los insultos racistas hacen daño al futbol español, por lo que buscarán con los clubes dónde está el error.

Además de los ataques realizados entre ultras en Cornellá, el atacante Iñaki Williams denunció en los medios oficiales del Athletic Club ser víctima de gritos racistas por aficionados del Espanyol, en el empate de 1-1 en el RCDE Stadium.

"Me voy triste por el empate y porque he sufrido insultos racistas. Es algo nadie quiere escuchar y que está totalmente fuera de lugar. La gente tiene que venir a disfrutar y ayudar a su equipo. Es un deporte de amistad, de equipo... es triste porque no deben ocurrir estos acontecimientos. Están fuera de lugar", expresó Williams.

En Valencia, ultras del conjunto “Che” y del Barcelona protagonizaron un violento enfrentamiento minutos antes de que diera inicio el cotejo entre ambas escuadras, lo cual ocasionó la intervención de la policía.

La Real Federación Española de Futbol, dirigida por Luis Rubiales, aún no se ha manifestado respecto a estos sucesos, sin embargo, podría avecinarse una fuerte sanción para los clubes involucrados.