Rezago legislativo, obstáculo para mejorar al país

Tuxtla.- Las cámaras legislativas sirven para proponer y aprobar leyes que beneficien a todos los mexicanos, sin embargo, existe rezago en la aprobación de muchas iniciativas que retrasa el progreso, aunque muchas otras ya se encuentran vigentes.

En entrevista con esta casa editorial, Sasil de León Villard, senadora por el estado de Chiapas, señaló que están realizando un arduo trabajo desde su trinchera, ya que nunca habían tenido tantos periodos extraordinarios para sesionar, lo que se traduce en que hay muchas iniciativas para esta transformación y renovación que estamos viviendo.

“Por ley sesionamos en bloques de tres o cuatro meses al año, el siguiente periodo comienza el 1 de febrero, cuando se instalan las dos cámaras, de diputados federales y el senado de febrero a mayo, se nos da de junio a agosto para ir a nuestros estados a trabajar, pero el año pasado nos llamaban extraordinariamente a sesionar para sacar temas y reformas relevantes y necesarias”, señaló.

Durante esta administración, han presentado y votado varias reformas que hoy son una realidad, se están haciendo muchos ajustes pero falta mucho por hacer, entre las aprobadas destaca la creación de la Guardia Nacional, aprobada por unanimidad por los 128 senadores presentes, para dar certeza jurídica a los mexicanos y a sus integrantes.

“De los 12 puntos presentados como coalición, ya se aprobaron 10, está pendiente el de amnistía y el foro constitucional, del que se hicieron correcciones; es un privilegio haber sido electa por el pueblo de Chiapas pero también una gran responsabilidad estar en este momento de la historia de México representando a quienes buscan un cambio”, dijo.

Villard señaló que ha pasado un año y la gente no percibe tanto avance en este nuevo gobierno, pero es poco a poco, pues tienen que arrancar un régimen que traíamos de más de 70 años de malos hábitos, un logro es que se amplió el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado un presidente, antes solo podía ser por traición a la patria, ahora también por usar programas sociales con fines electorales y corrupción.

Por primera vez, a Morena, el PES y al PT no les toca ser oposición, sino que los demás partidos lo son, pero como mayoría en el senado han sido muy conciliadores y congruentes, las fuerzas políticas también han aportado aunque sean oposición, han socializado las reformas, consensado, incluso la mayoría de las reformas han sido por unanimidad, han llegado al grado de conciliar, a excepción de nombramiento de la titular de la CNDH, que causó controversia.

Un país con más equidad de género

“En 2019 se aprobó una reforma en materia de paridad, la reforma del 2015 nos dio la oportunidad de tener un senado más paritario, somos 63 compañeras y 65 hombres, casi el 50 por ciento, cuando nunca habíamos llegado ni al 35 por ciento, algo parecido sucede en la cámara de diputados, eso nos permitió tener más participación y Chiapas fue de los primeros estados con más diputadas locales que hombres”, dijo.

En cambio, la reforma aprobada a partir del 19, obliga a todos los poderes de la Unión a ser paritarios, algo que ha hecho el presidente desde que inició su gobierno, incluyendo tener la primera secretaria de gobierno y a tres mujeres ministras de la Suprema Corte, algo que impacta en la realidad y no en la simulación.

“Yo fui diputada en 2015, pero en la Cámara, de las 64 presidencias de las comisiones había solo 12 mujeres y 42 hombres presidiendo, y las mujeres estaban frente a las que no tenían gran relevancia, yo metí una iniciativa para que el 50 por ciento de las comisiones sean presididas por mujeres, prueba de la voluntad política abierta que existe para que las mujeres participemos”, dijo.

Por otro lado, el tema de feminicidios es delicado, lastima a toda la sociedad, ya que las mujeres somos más del 52 por ciento de la población y mamás del otro 48 por ciento, el tema indigna y da impotencia a todos, por lo que se tiene que combatir desde todas las autoridades, no toda la responsabilidad es del gobierno federal, opinó.

“Me tocó presentar una iniciativa para que en cada municipio hubiera un Consejo Municipal para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, ya que no contaban con esta instancia en los municipios, fue aprobada en 2016 y ahora rige a todos los municipios del país, pero no solo es instalar el consejo, sino garantizar que se lleve el mensaje de respeto a todas las mujeres”, dijo.

La legisladora opinó que es gravísimo que maten a una mujer por el hecho de ser mujer, es un tema de índole mundial pero le toca trabajar desde aquí, al menos ya se elevaron las penas por este delito, aumentando de ocho a hasta 60 años, pues antes se le daba más años al que mataba ganado, un tema triste y de mucha impotencia.

Trabajando por Chiapas

Sasil se dice orgullosa y con mucho amor de ser chiapaneca, por lo que acaba de hacer un recorrido en el Soconusco por una petición de hace algunos meses, cuando productores agrícolas de esa zona se acercaron a pedirle apoyo en una reforma que llevan trabajando durante varios años, para que los trabajadores del campo sin seguridad social puedan tenerla.

“Ahorita no se puede asegurar a todos, no les daría lo que trabajan para pagarlo, además de que por ser trabajadores eventuales no tienen certeza jurídica o un fondo de retiro, sin embargo los trabajadores del campo tienen la mejor voluntad, tienen muy bien a sus trabajadores y no piden dinero, solo que legalmente les demos las herramientas para tener a su gente asegurada”.

Ya en 2019 se aprobó la reforma para que las trabajadoras del hogar tuvieran esta seguridad, por lo que el 29 de octubre de 2019, Sasil presentó esta iniciativa y en este recorrido les informó en qué periodo está; ahora está en la Comisión de Seguridad Social y este periodo que inicia busca dictaminarla, pasarla a pleno y enviarla a la Cámara de Diputados, se fue con el compromiso de insistir mucho para que salga adelante.

De la mano con este tema está el de la migración, pues muchas fincas y empresas contratan mano de obra guatemalteca con todos los permisos y requisitos pero se les dificulta entrar a Chiapas por la lentitud en los trámites migratorios y la presencia de las caravanas, por lo que hizo un llamado respetuoso a que el INM cumpla con su trabajo.

“Es un tema de gran preocupación para el país, es necesario que manden mayor personal, hay gente que viene por comercio o trabajo y se está viendo afectada, incluso la economía local, en Tapachula está una de las oficinas más importantes del país y hay que trabajar en ello”, dijo.

La chiapaneca considero que actuar de manera inmediata es lo que está haciendo falta, ella abona por una migración legal y muy organizada, pues tampoco se puede permitir que haya violencia y faltas de respeto, hizo un llamado a hacerlo de acuerdo a nuestra ley de migración, aunque tampoco le parece el actuar de la Guardia Nacional en cuanto a violentarlos, en cambio, el INM debe cumplir con su trabajo administrativo.

Una vida en la política

“Siempre dije que no me iba a dedicar a esto, yo estudié relaciones internacionales, quería hacer una maestría en comercio internacional porque me encanta la diplomacia, pero mi familia siempre ha sido muy política, siempre me gustó escuchar sus pláticas porque aprendo mucho, pero quería hacer algo diferente, entonces me metí a una fundación que llevaba apoyo médico a las comunidades, durante tres o cuatro meses, y ya nunca me fui”, dijo.

Para ella, la satisfacción más grande es la que recibes cuando te dicen que se acuerdan de que los ayudaste, eso te llena mucho, y te hace sentir que hiciste algo bueno por alguien; como legisladora, el tener en tus manos el poder de conciliar algún beneficio que cambie a México y a Chiapas, es lo mejor.

Finalmente, De León señaló que el lugar cultural que más la representa en Chiapas es San Cristóbal, el natural sería Palenque y el gastronómico Comitán, aunque nació en Tuxtla, y augura que a Chiapas le irá muy bien con proyectos como el Tren Maya y otros de índole federal y estatal.