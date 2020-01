Necesario regular comercios semi fijos

Tuxtla.- Si se busca darle una mejor imagen a la ciudad, una de las soluciones será regular el comercio semifijo que se coloca a diario en los parques, consideró Carlos Ernesto Orantes Vázquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Chiapas.

Para él comentó, desde hace meses parques como el Central son abarrotados por tianguis que ocupan un espacio importante, lo que genera no solo una mala imagen, sino que le quita el atractivo visual del lugar; “son vendedores de diferentes giros, como artesanías”.

“Hay que decirlo, han buscado que los gobiernos municipales les otorgue un espacio permanente y en ese punto les decimos a las autoridades que debe existir piso parejo”, mencionó el líder de los empresarios.

Precisó que los industriales de la transformación no están en contra de que en esos espacios se ubiquen venta de artesanías, pues se debe apoyar a los pequeños comerciantes; sin embargo, insistió en estos deben ser temporales para no dar mal aspecto a la ciudad.

“Además no están registrados ante Hacienda y por consecuencia no pagan impuestos; por eso decimos que los parques no deben ser otorgados de forma permanente para la instalación de puestos”, indicó.

Ese tipo de comercio irregular, advirtió, representa una mera competencia desleal para las micro y pequeñas empresas formales que se dedican a la venta también de artesanías, cuyos propietarios buscan sobrevivir día a día.

Por ello, destacó que “hay establecimientos dedicados a este giro, los cuales deben pagar impuestos, licencias, sueldos y en muchos casos renta, mismas que son creadas por núcleos familiares y que viven de eso”.

Los parques son lugares públicos creados para la recreación, esparcimiento y convivencia familiar, llenarlos de estos comercios no benefician en nada a la ciudad pues afea a la imagen urbana y no son buen referente para los turistas que la visitan, indicó.

Reconoció que ha existido avances en algunos temas que representaban una demanda social en las pasadas administraciones como alumbrado público, bacheo, agua potable, finanzas públicas, manejo de residuos, sin embargo faltan otros temas que también preocupan a la sociedad como la seguridad.