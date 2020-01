Chiapaneca Margarita Dionicio tendrá su primer combate profesional

La pugilista chiapaneca Margarita Dionisio Alvarado, dará el salto al profesionalismo de los “Guantes Rosas” dentro de la cartelera de boxística de este 31 de enero, que se dará en el encordado del “Deportivo Roma” de esta ciudad capital ante la rival Hania Lamarago Rey del municipio de Jaltenango la Paz, Chiapas en pelea pactada a 4 rounds.

En entrevista con Margarita Dionisio Alvarado, en un descanso de sus entrenamientos técnicos que lleva a cabo en las instalaciones del Instituto del Deporte, indicó que se encuentra lista para contender en una buena pelea ante su rival y buscar el triunfo en este debut profesional de carrera.

Subrayo “Es un gran paso en mi carrera, pasar del amateurs al profesionalismo” al tiempo de indicar que lleva 4 años dentro del amateurs y no hay apoyo para seguir dentro de esta modalidad, por la cual fue un motivo a sus 21 años, entrar al profesionalismo que fue consensada con su entrenador Fernando “Dinamita” Alvarado Cruz.

La peleadora manifestó que dentro del amateurs, era tener un campeonato nacional, que logra en el 2018, pero por falta de apoyo no pudo ir al mundial Universitario en Polonia a representar a México, por lo que dijo que se encuentra satisfecha de sus logros, agradeciendo a su entrenador quien han sido la brújula para seguir dentro de este deporte de exigencia.

Para la pelea de 4 rounds que sostendrá ante Hania Lamarago Rey, manifestó que no conoce a su contendiente en persona, solo en foto de la cartelera, por lo que no le preocupa pues es similar cuando competía en Olimpiada Nacional, ahí no se conocen a las rivales, pero la preparación y la meta que llevas de ganar con eso basta para subir al ring y hacer lo mejor-señaló.

En este encuentro que sostendrá, dijo que se ha estado preparando a conciencia desde los físico, técnico, descanso y alimenticio y un tiempo extras en los números de round, para llegar en buena forma para buscar el triunfo tirando golpes en todo momento.

Manifestó que esta primera pelea profesional marcará su vida deportiva, pues será el primer paso para seguir adelante “Cuando yo inicie en el boxeo amateurs dije que no incursionaría al profesionalismo, pero las circunstancias lo han orillado a esto, pero no pienso dejar mi carrera en Educación Física que deseo terminar y retirarme el box dejando historia”