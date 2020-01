Denuncian a líderes de la CIOAC por introducir más unidades piratas

SCLC.- “Hay personas que no se conforman con lo que han hecho, representamos rutas irregulares, pero hay personas como Mario de Jesús Gómez Domínguez de la BLOACH (Bloque de Organizaciones de Chiapas) y MONC (Movimiento Nacional), Víctor Rodríguez, Néstor de la CIOAC quienes a pesar de que ya tienen una ruta donde estamos recorriendo, no tienen llenadera y siguen encimando mas unidades, y eso provoca un caos en la ciudad en el sistema de transporte”.

Así lo dio a conocer Maximiliano López Díaz, representante de la Asociación Cooperativa de Transportes del estado del Chiapas (Acotrach) que aclaró representan a rutas irregulares del transporte, denunció públicamente que lideres de organizaciones como la CIOAC están introduciendo mas unidades, “creando un caos en la ciudad”.

Tras una manifestación en la zona norte, explicó que él como representante de mas de 16 rutas, “pero que se están sumando más por la molestia”, desde que iniciaron las actividades del servicio publico, los lideres antes mencionados, continúan incluyendo mas unidades que ha puesto en dificultad porque ya se “saturaron las rutas”.

De dicha situación ya tiene conocimiento el Secretario de Transporte el pasado 24 de enero de este mes, así como otras dependencias, donde piden la intervención “y ponga orden, creemos en nuestras autoridades, creemos que tienen la capacidad, queremos trabajar y en el momento que la secretaria nos indique y seamos beneficiados con un concesionamiento, esperamos ser tomados en cuenta”.

“Mario Gómez dice tener buena relación con la secretaria y el gobierno, que que cuando San Cristóbal llegue a tener concesiones solo ellos tendrás el beneficio “pero creemos que no es así y que seremos beneficiados, argumenta que tiene el apoyo del Partido del Trabajo”. Abundó.

“Quieren meter más unidades, lo cual ya no es posible, nosotros ya vamos a los lugares donde hay necesidad y personas con bajos recursos como la ruta Molino Los Arcos-Merposur, Molino Utrilla-Zona Norte, Agua de Pajarito al Mercado Castillo Tiélemans y también a la Unich, piensan meter más unidades algunos líderes, engañando a los agremiados con una concesión”, acotó.

López Díaz, alertó que esta situación ha puesto en conflicto a los choferes incluso con riesgo de los pasajeros, por lo que urgió las autoridades pongan orden, “ya que ellos no respetan ni los semáforos”.

Finalmente, dijo que como transportistas están dispuestos a conducirse en paz, “pero si no respetan vamos a defender las rutas, no llegaremos a la violencia, pero si nos provocan pueden pasar muchas cosas, y hacemos de conocimiento a la ciudadanía que no haremos bloqueos, vamos a seguir brindando el servicio”.