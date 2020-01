Rechazan iniciativa de ley sobre autismo

Tuxtla.- En el punto 8 de la iniciativa de ley para personas del espectro autista presentada por la diputada María Elena Villatoro, una vez más se comete el error de crear o reformar leyes por moda, para quedar bien con grupos sociales y peor aún, por ignorancia plena de los temas, consideró Rosemberg Román, presidente de la Alianza por la Inclusión.

Para el especialista, no se necesitan leyes por cada discapacidad o situación particular, sino que se requieren leyes que garanticen equidad, y para eso existe ya una Ley para Personas con Discapacidad, “que por desgracia también está de ornato, lleva 5 años sin reglamento y necesita con urgencia ser actualizada pues ya es obsoleta”.

Comentó que el autismo no tiene ninguna particularidad respecto de otra condición social, “no se requieren leyes para los Down, los sordos, los ciegos o los depresivos, sino que se requieren leyes generales que garanticen el respeto y acceso de oportunidades desde las diferencias, esas ya existen pero no se ejercen, se requieren más y mejores políticas públicas con presupuesto y no meros discursos”.

Por ello, recalcó que está en contra de esta iniciativa por las razones ya expuestas, “ojalá los diputados recapaciten y no se dejen llevar por la mera conmiseración institucional... lo dudo. Pero bueno, eso pasa siempre por no consultar a los expertos”.

Como se sabe, Rosemberg Román ha pugnado porque, en Chiapas, se cree el Instituto Estatal para la Inclusión y, con ello, se atienda a las alrededor de 126 mil personas con discapacidad que existen en la geografía chiapaneca, con lo que para él se lograrían eficientes políticas públicas.