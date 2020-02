Sánchez quiere competir

El subcampeón olímpico Germán Sánchez Sánchez se mostró optimista por la recuperación que tuvo tras la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió el año pasado y afirmó que peleará su lugar en la Copa del Mundo Tokio, que dará plazas a los Juegos Olímpicos.

Sánchez Sánchez, quien posee dos medallas olímpicas de plata, forma parte de la concentración que realiza el equipo de clavados que dirige Iván Bautista, en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), con miras al Control Técnico, que se realizará a mediados de marzo, para definir a la selección que acudirá a la Copa del Mundo en Japón.

“Ya estoy bien, físicamente al 100 por ciento, saltando de la plataforma de 10 metros y estoy muy contento, porque uno de mis principales objetivos era regresar a los clavados, vamos paso a paso, el tiempo es corto, pero tengo un equipo increíble que me apoya y gente que me ama, así que estoy seguro que cumpliré mi sueño”, destacó Germán, quien el año pasado se estrenó como papá.

“Además de la paternidad, el compartir mi vida con otra persona y juntos caminar, juntos poder darle a nuestro hijo lo mejor, eso me ha hecho hasta disfrutar más los clavados, me ha hecho estar tranquilo, porque tengo todo, que más le puedo pedir a la vida, por eso hoy me ven con una sonrisa, a pesar de que las cosas no estén de lo mejor, pero estoy muy agradecido y bendecido”, aseguró.