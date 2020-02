¿Cómo que el parto tiene tres etapas?

En lo general, todos sabemos que el embarazo dura nueve meses, pero en realidad, los doctores, los libros y los estudios señalan que son 40 semanas, o sea 10 meses, ya que se empieza a contar a partir de la última fecha de menstruación, es decir, cuando todavía no hay bebé formado.

Es raro, pero he estado lidiando con eso y haciendo cuentas, hoy cumplimos 34 semanas y eso quiere decir que en dos más, cumpliremos los nueve meses, que se podría decir son suficientes para que la bebé tenga muchas posibilidades de supervivencia si nace de forma prematura.

Afortunadamente, no he tenido señales de parto prematuro, me he sentido muy bien durante todo el embarazo y ahora que está bastante avanzado, lo único que cambia es que cuando camino mucho me canso más rápido, si estoy mucho tiempo manejando o en la calle me duele la cintura, y sigo con mucho sueño.

Hasta esta semana sabremos si Elisa sigue enredada o no, para decidir si el parto será natural o cesárea, por todo lo demás sí me gustaría natural porque ya está acomodada y la recuperación es más fácil.... aunque, ahora que he estado leyendo más sobre el parto, me he llenado de datos que ignoraba.

Por ejemplo, el parto natural tiene tres etapas, la primera es la más larga y puede durar entre seis y 20 horas para las mamás primerizas, como yo. En esta etapa el cérvix se reblandece y comienza a dilatarse, dicen que las contracciones pueden durar de 10 a 40 segundos y van a ir incrementando, esta etapa empieza con los cuatro centímetros de dilatación.

Una vez que las contracciones son regulares y fuertes, el cérvix debe estar completamente dilatado y listo para empezar a pujar, entonces empieza la segunda etapa, ya con 10 centímetros de dilatación, puede durar desde unos minutos hasta casi dos horas... yo pensé que esta etapa era la única que se consideraba parto, pero veo que no.

Al final de esta etapa, el bebé ya debe estar afuera. La tercera y última etapa consiste en expulsar la placenta, que ya no es necesaria, ya sea de forma natural o con ayuda de una inyección, y aquí es donde se corta el cordón umbilical... también me han recomendado el corte tardío de cordón, que significa esperar hasta que deje de latir aún con el bebé afuera, para que termine de recibir los últimos nutrientes directamente de mi cuerpo.

No me imagino ese momento... ¿cómo va a ser su carita? ¿Cómo se sentirán sus manos? ¿Qué voy a sentir cuando la vea por primera vez? Muero de emoción y nervios por ese momento, más porque ahora ya no lo veo tan lejano... podría ser dentro de unas cuantas semanas.

Les comparto que ya tenemos la mayoría de las cosas necesarias: pañalera, su ropa de cero meses para salir del hospital, la cuna, ya casi tenemos el mueble para su ropa, todos los regalos que ha recibido están casi lavados y listos para ella, hasta sus aretes ya nos los regalaron, para que se los pongan en cuanto nazca... ya si de grande no le gusta usarlos, será su decisión, pero queremos que le perforen las orejas ahora que no le va a doler.

También le compramos su portabebé/silla para carro/carriola, ya tiene bañera, corral, periquera, toalla, juguetes... es increíble todo lo que ya tenemos amontonado y listo, gracias a las muestras de cariño de nuestros amigos y familiares que la esperan tanto como nosotros.

Técnicamente, ya debería estar de incapacidad, pero todavía me siento bien para transferir dos semanas a mi periodo post parto, para disfrutar más a Elisa antes de volver a trabajar y no dejarla tan chiquita, así que me quedan dos semanas para seguir trabajando y aprovechar a hacer los trámites y vueltas pendientes para ya solo esperar a que quiera nacer.

Gracias por acompañarnos en esta aventura... Elisa: ¡ya morimos por conocerte!