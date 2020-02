Flagcidos vuelve a coronarse

Fatsónicos fue el rival de Flagcidos en el duelo para definir al monarca de los “pesados” de la Liga Municipal de Tocho Bandera, después de una campaña regular y un play off en el que supieron superar obstáculos, llegó el momento de demostrar en el emparrillado.

En su primera oportunidad, Flagcidos se hicieron presentes en el marcador, insistiendo por aire para largo avance y en zona roja, una jugada personal del mariscal de campo lo pudo en las diagonales, con la conversión, el campeón se colocaba 7 – 0 en su primera oportunidad.

Fatsónicos respondió, aprovechando a sus jugadores más habilidosos, consiguió llegar a zona roja y anotó con un pase corto, por debajo del hombro, para acercarse, pero no pudieron hacer la conversión.

Flagcidos volvió a atacar, desde el regreso de patada tuvo buena posición, con primera y línea, una jugada de atracción terminó en un pase corto que los volvió a colocar en zona roja; a Fatsónicos le costaba avanzar, a Flágcidos le bastaban dos jugadas y aumentó la ventaja después de ese pase que sorprendió a todos; la conversión de un punto se concretó con una gran atrapada en la zona y dejó las cosas 14 puntos a 6.

No podía Fatsónicos entregar el juego y había que responder de inmediato, luchó con jugadas personales de corto yardaje para avanzar, pero aparecieron los castigos, aunque eso no hizo disminuir la intensidad de los de rosa, aunque ya con primera y gol, querían anotar pronto y desperdiciaron sus opciones y todo terminó en una intercepción en tercera oportunidad.

Ahí fue cuando la balanza comenzó a inclinarse, porque a Flagcidos le bastó anotar de nuevo antes del descanso y dejar todo 20 puntos a seis; el cuarto título lucía en la mano para los monarcas, pero había que cumplir el trámite.

Fatsónicos tenía la última palabra y de inmediato logró la jugada grande, un pase de esos que suelen levantar equipos, se concretó para seis puntos más, había que hacer la conversión para estar más cerca, pero apareció una jugada grande de Flagcidos, interceptando la conversión y llevando el ovoide hasta la zona de anotación, cuatro puntos que dejaron todo 24 puntos a 12, justo cuando se dispusieron a descansar unos minutos.

Ya no hubo tanta intensidad en ofensiva, el que comandaba el marcador no arriesgó demasiado y el rival buscaba la jugada grande, que no llegó como esperaban, se consumían los minutos y hubo más puntos; dos anotaciones más de Flagcidos que no vieron conversión y que dejaron el marcador 36 puntos a 12, con el que concluyó esta final.