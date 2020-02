Coronavirus no debe ser motivo de pánico

Tuxtla.- La palabra que está en boca de todos es Coronavirus: cientos de muertos, miles de infectados, muchos países involucrados, y millones de personas asustadas ante un posible Apocalipsis… sin embargo, especialistas señalan que, aunque se trata de una cepa nueva, esta enfermedad ya existía.

Raquel Coello Gutiérrez, médico general adscrita al Centro Médico San Carlos en la capital chiapaneca, señala que se trata de un virus de una familia en especial relacionada con infecciones de vías respiratorias que surgió hace algunos años, la diferencia es que se trata de una cepa nueva, por ello la alarma y preocupación de no saber cómo tratarla y resolverla.

“Presenta síntomas como los de cualquier resfriado: fiebre, tos, aunque a diferencia de otros cuadros, aparece afectación a los pulmones muy rápida en evolución, en menos de 24 horas ya hay dificultad respiratoria, aunque los pacientes asmáticos pueden presentarla antes de ese tiempo, también en algunos casos está dando dolor abdominal y puede haber diarrea”, señaló.

Si bien consideró que es importante vigilar estos cuadros, cada individuo es diferente, y para hacer un diagnóstico hay que analizar todos los síntomas integrados; el contagio inició entre animales como gatos y camellos, que al estar domesticados pudieron haberlo pasado a humanos, que a su vez podemos infectar a otros a través de las gotas de saliva al hablar, estornudar y toser, que tienen un alcance de dos metros a la redonda.

“La recomendación es usar de preferencia cubrebocas, el lavado de manos, no exponernos a cambios bruscos de temperatura, abrigarnos si las temperaturas bajan, consumir vitamina C que encontramos en cítricos o frutas para fortalecer el sistema inmune e ir al médico ante cualquier síntoma, el 80 por ciento de los cuadros gripales son por virus y no necesitan antibiótico, solo cuando hay pus o materia en anginas se valora, por eso pedimos no automedicarse para no empeorar el cuadro”, dijo.

Adicionalmente, consideró que aplicarse la vacuna contra la influenza podría estimular mejor a nuestro sistema inmunológico e influir de manera positiva a ser inmunes al contagio, aunque no sea una vacuna específica para esta enfermedad, pero vale la pena intentarlo.

“La alerta emitida se refiere a estar atentos e identificar de manera oportuna los síntomas, para que la enfermedad no se propague o se trate de forma inadecuada, sin embargo México puede hacerle frente a esta enfermedad, ya tuvimos hace años el cuadro agudo de influenza y sabemos cómo manejarlo”, dijo.

Cabe recordar que el 21 de enero, el Conave emitió el aviso epidemiológico dirigido a todas las instituciones y unidades médicas del país, donde especifica los antecedentes del virus, qué es un caso probable y qué un caso confirmado, descartando los dos casos sospechosos que se habían presentado en el país.

Ante esto, la Secretaria de Salud de Chiapas ya sostuvo reuniones con directivos del hospitales como el Gilberto Gómez Maza, a fin de garantizar atención adecuada ante un caso probable, tras el aviso preventivo y epidemiológico del coronavirus.

De manera local, la subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Chiapas, Leticia Jarquín Estrada, informó que el pasado 18 de enero se emitió un aviso preventivo dirigido a las personas que van a viajar a China o que en días recientes han estado en ese país, donde menciona las recomendaciones antes, durante y después del viaje e información adicional.