Una batalla cada vez más peleada

Tuxtla.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, y en 2015 se le atribuyeron 8.8 millones de fallecimientos. En México no se queda atrás, pues es la tercera causa de muerte, solo después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), todos los tipos de cáncer representan el 14 por ciento de la mortalidad en nuestro país, tan solo en el 2018 se presentaron 191 mil nuevos casos de esta enfermedad, y 84 mil muertes en total por este padecimiento.

Pero hay buenas noticias: si se detectan a tiempo, el 90 por ciento de los casos son curables, por desgracia la mayor parte del tiempo no son diagnosticados a tiempo y, en algunos casos, es porque no existe prueba o tamizaje que detecte ciertos tipos.

Una historia de esperanza

Juan Carlos tiene un mensaje de esperanza. A sus 32 años, es sobreviviente de un tipo de cáncer bastante agresivo que lo atacó cuando apenas tenía 10 años, pero gracias al apoyo de su familia, a mucha fe y a la medicina, pudo salir adelante.

“Me detectaron linfoma no hodgkin, lo que causó un impacto fuerte para toda la familia, por ser una persona muy joven, con toda una vida por delante, pero el hecho de que mi familia haya estado pendiente y unida fue un factor muy importante para salir adelante”.

Se trata de un tipo de tumor muy agresivo, el tipo hodgkin tiene más posibilidades de sobrevivir, pero el tipo no hodgkin es muy difícil de librar... sin embargo, con un tratamiento adecuado, constancia y por lo joven que era, pudo salir adelante.

“Estuve como un año viviendo en el hospital con exámenes, tratamientos, en cama, con recaídas, después del año pude llevar el tratamiento fuera del hospital, y después de dos años y medio, me dieron de alta por fin... la verdad es que tuve una buena experiencia con el Seguro Social, porque me canalizaron rápido a México, estuve en el hospital Siglo XXI”, comentó.

Juan Carlos era un niño normal, que andaba de arriba para abajo, saltaba, corría, sin embargo, de pronto había días donde se sentía muy cansado, se metía rápido de jugar, luego empezó con los vómitos, dolores en el estómago (porque ahí estaba el tumor), ahí fue cuando lo trasladaron para sacarle análisis y detectaron, primero en sangre y luego con otro exámenes, su padecimiento.

“Después de que me dieron de alta, lógicamente mi vida cambió, empezaron las revisiones constantes, primero de forma mensual, luego semestral, ahora de forma anual, y me quedé con la costumbre de hacerme una revisión general anual, porque esto tiene que ver con las células y puede volver, pero hasta ahora no he tenido problemas”.

En su momento, Juan Carlos no se dio cuenta del impacto que tenía esta enfermedad en su vida, pero le impactaba más como la gente te re victimiza. “Creen que no puedes asistir a lugares o llevar una vida normal, y eso impacta negativamente, yo les diría que no se aíslen, que los tomen en cuenta, no hay que dejar de salir o auto enfermarnos porque eso hace más daño, hay que seguir con la vida, ya después vi la vida diferente, los enojos o frustraciones duran menos, le agarras más cariño a la vida”, compartió.

Juan Carlos, orgullosamente sobreviviente de cáncer, considera que hoy en día ya no es una enfermedad a la cual se le pueda temer tanto, pues hay muchas formas de salir adelante; la medicina va avanzando y eso da más posibilidades, todo reside en tener mucha fe y no aislarse de la vida, continuar con ella en la medida de lo posible, pues es como cualquier otra enfermedad y con el tratamiento adecuado, se puede salir adelante y quedar como una experiencia más.

Según expertos, solo el 5 por ciento de los casos de cáncer se explican por herencia, el 30 por ciento están relacionados con el tabaco y un 25 por ciento con la obesidad y la dieta, de ahí la importancia de cuidar nuestros hábitos para reducir las posibilidades de desarrollar este padecimiento en algún punto de nuestra vida.

La OMS considera que una de cada tres personas en el mundo morirá por algún tipo de cáncer en el 2025, por eso invitan a la prevención y detección oportuna a través de exámenes de rutina como el de mama, próstata, cervicouterino, colon y pulmón.