Confirman primer caso latinoamericano de coronavirus

Yokohama.- Un pasajero argentino de 81 años que se encuentra en cuarentena al interior del crucero Diamond Princess, varado en el puerto de Yokohama, Japón, fue diagnosticado con coronavirus, siendo el primer caso latinoamericano confirmado hasta el momento.

El crucero Diamond Princess informó en un comunicado que se han diagnosticado nuevos casos de coronavirus entre quienes se encuentran a bordo.

La última actualización de la compañía Princess Cruises destacó que las 41 personas que dieron positivas por coronavirus provienen de Argentina (uno), Australia (uno), Canadá (cinco), Japón (21), Reino Unido (uno) y Estados Unidos (ocho).

La cadena de cruceros notificó que la cuarentena terminará el 19 de febrero y que el Ministerio de Salud japonés autorizó detener las pruebas y revisiones médicas por coronavirus. No obstante, el apoyo del gobierno de Japón al barco en cuarentena seguirá hasta que sea necesario, señaló la empresa.

Japan Times citó a Katsunobu Kato, ministro de Salud de Japón, quien explicó que se tomaron 273 muestras al interior del Diamond Princess, entre los pasajeros que presentaron síntomas de coronavirus. El segundo bloque de casos confirmados corresponde a las 171 muestras restantes después de los primeros resultados.

El total de pasajeros infectados en el Diamond Princess escaló a 61 después de los resultados de este viernes. La atención médica continúa y hasta el momento el caso argentino es el único confirmado hasta el momento entre nacionalidades latinoamericanas.

EUA confirma 12 casos y más apoyo contra el coronavirus

El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), informó que hasta este viernes se tienen confirmados 12 casos de coronavirus y existen dos pacientes más en observación tras haber estado en contacto con personas infectadas.

El secretario de Salud y Servicios Sociales, Alex Azar, comentó en conferencia de prensa que se mantendrán vigentes las medidas impuestas desde la semana pasada tras declarar al coronavirus emergencia de salud pública, incluyendo las restricciones de viaje.

Los miembros del HHS reconocieron que la epidemia de coronavirus, la cual ha llegado a los más de 31 mil casos confirmados en todo el mundo, representa un problema de salud bastante grave, no obstante, el riesgo para la población estadounidense se mantiene en un nivel bajo, según comentó el HHS.

Especialistas de la dependencia también comentaron que el objetivo de las medidas impuestas hasta el momento es mantener segura a la ciudadanía y colaborar con el gobierno chino para contener la propagación del virus 2019-nCoV.

El Departamento de Estado de EUA informó que hasta el momento la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha destinado 37 millones de dólares a las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, también anunció que se añadirán 100 millones de dólares a los fondos ya existentes para contribuir con China en las actividades para contener la epidemia y reconoció que este donativo fue posible con el apoyo de otras dependencias y miembros de la sociedad civil que contribuyeron a recaudar recursos contra la enfermedad.

El HHS detalló que el contagio persona a persona y con casos donde las personas infectadas no viajaron a China o a Wuhan ya se ha registrado en al menos 14 puntos a nivel mundial, situación que se debe contener con urgencia si se desea evitar una pandemia.

Las autoridades de salud estadounidenses afirmaron que tienen toda la disposición para colaborar con China a través de su experiencia y recursos médicos, de tal forma que sea posible conocer con más detalles las características de esta cepa identificada a inicios de 2020 y con síntomas similares a los del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés).

No obstante, esperarán a que el país asiático les solicite el apoyo conforme siguen trabajando por contener la enfermedad al interior de su territorio y subrayaron que no se debe perder de vista el riesgo de que el coronavirus llegue a regiones donde no se cuente con los recursos necesarios para evitar su propagación, como se ha logrado en las grandes potencias del mundo.

Al ser cuestionados sobre las restricciones de viaje hacia Estados Unidos, funcionarios del HSS comentaron que estas medidas no bloquearán por completo el ingreso del agente infeccioso a territorio estadounidense, pero sí han logrado retrasar el incremento en las cifras de contagio y destinar más recursos a la gestión de los casos ya registrados y la implantación de nuevas medidas.

Este viernes aterrizaron en territorio de EUA 300 pasajeros que fueron evacuados de Wuhan, epicentro de contagio al interior de la provincia de Hubei en China, quienes serán puesto en cuarentena de 14 días.