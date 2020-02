En espera de un parto natural

Tuxtla.- Estamos terminando la semana 34 con buenas noticias: Elisa ya se desenredó y está acomodada boca abajo, lo que quiere decir que, hasta el momento, todo pinta bien para un parto natural, que es lo que preferiría antes de una cesárea.

Claro, que al final hay muchos factores que influyen en el parto: mi dilatación, mis contracciones, el tamaño y peso de la bebé, hasta ahora pesa unos dos kilos y medio, el doctor dice que con que llegue a los tres kilos, está perfecto.

Mucha gente me pregunta si será natural o cesárea, y la mayoría pone cara de espanto cuando digo que quiero natural… la verdad no tengo idea de lo que se viene para mí, pero todas las mamás con las que he hablado, coinciden en que la recuperación es más rápida si es parto natural a una cirugía.

Al final, como les he dicho, me importa que Elisa nazca bien, sin complicaciones, reduciendo al máximo cualquier riesgo, yo paso a segundo término, aunque también he leído que el parto natural es mejor para ellos, así que esperemos que suceda lo mejor para ella.

Estoy muy emocionada, ansiosa por conocerla, y si me preguntan si le tengo miedo al parto, la verdad es que no, al menos no ahora, porque me gana la emoción de ya conocerla a pensar en si dolerá o no… de antemano sé que va a doler, pero creo que no me importa mucho, va a valer la pena.

Además, como es hasta el final cuando se sabe cómo será el parto, no quiero torturarme por anticipado pensando en el dolor de parto, si a la hora a lo mejor será cesárea, o viceversa, lo mismo me pasa al pensar en la lactancia, sé que será difícil, pero no imposible.

Ya tenemos una fecha aproximada: el doctor dice que está como para el 10 de marzo, pero que desde los primeros días de ese mes, Elisa puede nacer… ¿e imaginan? Eso quiere decir que estamos a un mes, más o menos, de llegar al final de este proceso y conocerla, aunque sé que es solo el principio de una etapa totalmente diferente.

Cada día me siento un poquito más cansada, con más sueño en las mañanas y flojera de pararme, ya solo me falta una semana de trabajo para comenzar mi incapacidad y ultimar detalles, pero sobre todo para aprovechar a dormir todo lo que pueda, mientras pueda.

También estoy teniendo pequeños dolorcitos en la parte baja del vientre, se llaman de ligamento redondo, por lo que he leído, a causa de la elasticidad que tienen mis músculos de esa zona para soportar mi útero, que está dando su último estirón.

Elisa cada vez tiene menos espacio, cada vez siento más duras sus pataditas, más cercanas a mi piel… se mueve mucho sobre mi lado derecho, y ya identifiqué que los movimientos más duros son sus rodillas o pies, por la posición en la que está.

La verdad, si hago un balance de mi embarazo hasta ahora, ha sido bastante noble y bonito, quitando las pequeñas molestias como las agruras o el dolor de cintura, todo ha sido soportable y lo volvería a hacer, con tal de sentir todo el amor que siento desde ahora… y espérense, que ni siquiera ha nacido.