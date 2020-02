Toluca le arrebata el triunfo a Xolos y saca un punto de Tijuana

Tijuana.- A los equipos de Tijuana y Toluca les funcionaron los cambios, pero nada más les alcanzó para firmar el empate 1-1 esta noche, en partido correspondiente a la jornada cinco del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El argentino Alexis Castro, al minuto 68, adelantó al conjunto fronterizo, mientras que el ecuatoriano Michael Estrada, al 88, se encargó de empatar el choque disputado en la cancha sintética del estadio Caliente.

Con este resultado en el que anotaron dos jugadores que ingresaron de cambio, Xolos llegó a cinco unidades y Diablos Rojos a seis puntos, ambos fuera de la zona de Liguilla.

Xolos y Diablos Rojos se midieron hoy con la necesidad de regresar a la senda del triunfo, algo que no logran desde la fecha inaugural de la competencia. Por ganas, ímpetu, entusiasmo no quedó, pero el futbol por ahora no les alcanza para mucho a las dos escuadras.

El dominio fue alterno con pocas ocasiones claras de gol precisamente por las imprecisiones de ambos en el último cuarto de cancha. Los mexiquenses dejaron ir la primera oportunidad franca de gol cuando Felipe Pardo y Emmanuel Gigliotti no se hablaron y fallaron a bocajarro.

Tras lo anterior, la primera parte para nada quedará en el recuerdo con poco que comentar. El complemento tampoco mejoró del todo. El ecuatoriano Miler Bolaños exigió con disparo de larga distancia a Alfredo Talavera en un aviso del local.

El empate estaba cantado, pero al menos hubo emociones en la última media hora de juego, esto gracias a las modificaciones de los entrenadores, el boliviano Gustavo Quinteros (Tijuana) y José Manuel “Chepo” de la Torre (Toluca).

El DT de los fronterizos ingresó a Alexis Castro y a Erick Torres, quienes protagonizaron el gol cuando en su primer balón “Cubo” asistió al argentino, quien nada más empujó la de gajos al fondo de las redes que valió el 1-0 para los caninos.

Toluca tuvo el balón en el cierre del juego pero no veía por donde hacer daño hasta que Leonardo Fernández puso un pase milímetro para la llegada de Michael Estrada, uno de los ajustes que hizo el “Chepo” para el segundo lapso, el cual sirvió para el 1-1 definitivo.

Todavía Xolos quiso reaccionar pero Leandro González envió un cabezazo apenas desviado en la última jugada del cotejo, que concluyó con la división de puntos, que si bien no sirve del todo a los dos clubes, es mucho mejor que si hubieran perdido.

El árbitro del partido fue César Arturo Ramos Palazuelos, quien tuvo un trabajo aceptable y amonestó por los de casa a Miguel Barbieri y Miler Bolaños, así como a los visitantes Aníbal Chalá, Adrián Mora y Luis Hernández.