Joaquin Phoenix se consagra con el Oscar a Mejor Actor

El actor Joaquin Phoenix se posicionó como el gran ganador en la categoría de Mejor Actor durante la temporada de premios cinematográficos 2020, esto al recibir el premio Oscar durante la edición número 92 de los premios de Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

“Estoy lleno de agradecimiento en este momento, y no me siento por encima de mis compañeros de nominación porque todos compartimos el mismo amor por el cine, esta forma de expresión que me ha dado la vida más extraordinario” destacó Phoenix, quien fue reconocido por su participación en Jokerdel director Todd Phillips.

El actor, quien en la pasada entrega de los premios BAFTA hizo un llamado a la diversidad en las nominaciones, pidió levantar la voz por aquellos que no pueden, una lucha contra la injusticia y la creencia de que las especies pueden dominar a otras.

“Creo que nos hemos desconectado del mundo natural y muchos somos culpables de una visión egocentrista del mundo, creer que somos el centro del universo” sentenció Joaquin durante su discurso y añadió que los seres humanos pueden ejecutar sistemas que beneficien al medio ambiente.

Antes de salir del escenario del Teatro Dolby, Joaquin se permitió recordar a su hermano fallecido, el también actor River Phoenix, quien solía decir la frase “Avanza con paz y amor, la paz sea contigo”.

Joaquin Phoenix se consagró como el gran ganador de la categoría de Mejor Actor al recibir el mismo reconocimiento en los Globos de Oro, los Premios de la Crítica Cinematográfica, los del Sindicato de Actores y el premio de la Academia Británica de Cine.